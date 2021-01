Cene Prevc trpi: Ko je glava edina in največja ovira

Z izjemo v Engelbergu, kjer je osvojil deseto mesto, Cenetu Prevc nekako ne uspe kronati dobrih skokov s treninga ali iz kvalifikacij. Na prvi postojanki prestižne novoletne turneje v Oberstdorfu je imel tako tretji kvalifikacijski dosežek, na tekmi pa je bil nato 19.

Po koncu prejšnjega konca tedna v Titisee-Neustadtu je glavni trener Robert Hrgota njegove predstave komentiral z naslednjimi besedami: "Mogoče se bo moral Cene umiriti. Glavo bo moral dati nazaj na svoja ramena."

Na zadnji tekmi v Zakopanah je bil v kvalifikacijah spet odličen šesti, posamično preizkušnjo pa končal na 24. mestu. "Morda je Cene ponovno pregorel v želji. Narediti bo moral spremembo," je po odhodu iz Poljske dejal Hrgota.

"Ko je tvoja glava edina in največja ovira za napredek, boli"

Da bo moral umiriti glavo, se dobro zaveda tudi Cene, ki je član reprezentance B, a si je z dobrimi skoki prislužil mesto v karavani svetovnega pokala.

Cene upa, da bo tudi na tekmi razprl krila, kot si želi. Foto: Sportida

"Najprej bravo Anže Lanišek, Tilen Bartol in Domen Prevc, ki so poskakali odlično. Sam pa trpim. Hvala vsem za lepe besede in čestitke za dobro 24. mesto. Poleg tega sta za mano dva res lepa in uspešna dneva. Ampak me je po nedeljski tekmi znotraj raztrgalo. Ko je tvoja glava edina in največja ovira za napredek, boli. Šest prizorišč je mimo in še vedno nisem rešil tega ... Zadnji čas da!!! Se gledamo v Lahtiju," je Cene na družbenem omrežju Facebook po Zakopanah nagovoril svoje privržence.

Verjel je in se vrnil

Po Zakopanah je poudaril, da ga žre, ker ne krona dobrih skokov s treninga ali iz kvalifikacij. Foto: Guliverimage Njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu sega v leto 2016, ko je bil v Oberstdorfu osmi. Po tisti sezoni je poniknil in mnogi so se spraševali, ali ga bomo sploh še kdaj videli v družbi najboljših. Prepuščen je bil praktično sam sebi, vesel pa je bil, da so mu nato le prišli na pomoč v matičnem klubu v Kranju in delno tudi na Smučarski zvezi Slovenije.

"Morda je bilo na zunaj videti manj resno, a v glavi je bilo že prej bolj resno. Če gledam nazaj, bi bil lahko prejšnje poletje bolj pozoren na skoke. Letos sem bil bolj v skokih. Vlačili so me na vse tekme naokoli, da bi pozimi poskušal priti zraven," je pred enim letom razlagal Cene, ki pred tem sploh ni bil uvrščen v nobeno reprezentanco. Nato si je le izboril mesto v ekipi B, katere član je tudi v tej zimi.

Verjel je, da se lahko vrne in najde stik z najboljšimi. V pretekli sezoni mu je po treh letih to uspelo, letos pa ga prav tako vidimo skakati v svetovnem pokalu. Če bo umiril glavo, bo lahko skočil tudi krepko višje od 24. mesta, kar je njegova zadnja uvrstitev, in se morda približal svoji najboljši uvrstitvi v karieri. Tega se zaveda tudi sam.