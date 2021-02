Cene Prevc znova na stopničkah

Wohlgenannt je v petek postal tretji skakalec, ki je dobil dve tekmi celinskega pokala v enem dnevu. Eden izmed trojice je tudi Mitja Mežnar. Avstrijec je jutranjo tekmo dobil s prednostjo 20,1 točke, skočil je 141,5 in 145 metrov, zbral je 274,6 točke.

Drugi je bil Prevc s 136 in 143,5 metra ter 254,5 točke, tretji pa včeraj dvakrat drugi Avstrijec Markus Schiffner s 142 in 140 metri ter 251,5 točke.

Anže Semenič je bil deveti, točke za seštevek celinskega pokala sta pobrala še Rok Justin na 25. in Jernej Damjan na 26. mestu.

Štiri zmage Wohlgenannta

Po dveh uvrstitvah na zmagovalni oder je Cene Prevc na zadnji tekmi zasedel peto mesto, skočil je 144,5 in 131,5 metrov, zbral pa je 255,1 točk. Zmagal je še četrtič Ulrich Wohlgenannt, ki je skočil 143,5 in 142 metrov, zbral je 291,5 točke. Kar 28,3 točke je zaostal Američan Decker Dean s 139 in 135,5 metri, tretji je bil Norvežan Ander Haare s 133,5 in 146,5 metra ter 259,9 točke. Točke sta osvojila še Rok Justin na 27. in Anže Semenič, ki je bil v finalu diskvalificiran, na 29. mestu.

Celinski pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Klingenthalu.

