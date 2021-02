Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci bi se morali te dni muditi na Japonskem, a so tekme v Aziji zaradi razmer, povezanih s koronavirusom, tam odpovedali. Vskočil je nemški Klingenthal, ki si ga bo Slovenec Bor Pavlovčič zapomnil za vedno. Prvič v karieri je namreč na tekmi svetovnega pokala skočil na zmagovalni oder.

Na vrhu tega je pristal serijski zmagovalec, zanesljivi vodilni v tekmovanju Norvežan Halvor Egner Granerud. Viking je z najdaljšim skokom (141,5) vodil že po prvi seriji, v finalu pa z najdaljšo daljavo dneva, 145,5 metra, zanesljivo zadržal prvo mesto.

Najbližjega zasledovalca, Kamila Stocha, ki je v finalu prav tako ostal na isti poziciji, je prehitel za 12,6 točke. Izkušeni Poljak je Pavlovčiča, ki je z odličnim finalnim skokom (142,5), s šestega mesta napredoval na tretje, ugnal le za 0,8 točke.

Najboljša trojica v Klingenthalu. Foto: Sportida

Po Pavlovčiču je žirija zaletno mesto znižala za dve mesti in ko so Piotr Žyla, Dawid Kubacki in Anže Lanišek zaostali za Mojstrančanom, je bilo jasno, da bo prvič v karieri med najboljšo trojico. Da je v vse boljši formi, je 22-letnik dokazal že pretekli konec tedna v Willingenu, kjer je končal na nehvaležnem četrtem mestu.

Lanišek, ki je po polovici tekme z drugo daljavo prve serije (139,5) držal drugo mesto, je na koncu zdrsnil na peto mesto.

Težave z zadrgo ga niso zmedle

"Odličen dan zame. Res sem si zelo želel stopničk in danes sem jih dobil. V prvi seriji sem imel težave z zadrgo, zato sem skočil malce kasneje. Mogoče je to vplivalo na malce slabši skok, ampak sem nato v drugi seriji napadel. Počutil sem se zelo dobro in uspelo mi je," je bil vesel Pavlovčič, ki bi moral v prvi seriji skakati kot 33, a je zaradi težav z opremo skočil po 40 skakalcu.

Zaploskal Pavlovčiču

Najboljši Slovenec sezone Anže Lanišek je končal na petem mestu. Foto: Sportida "Danes so mi uspeli super skoki, mogoče se mi je v drugi seriji prikradel 'kiks'. Ne glede na to, sem zelo zadovoljen z današnjim dnem. Po pristanku sem zaploskal Boru za prve stopničke. Res sem bil vesel zanj," pa je po tekmi razmišljal 24-letni Lanišek.

"Odličen dan je za nami. Prve stopničke za Bora, zelo vesel sem zanj. Anže je bil kljub manjšemu 'kiksu' v finalu zraven in na koncu odličen peti. Imamo dva zelo močna fanta. Kar se njiju tiče, sem zelo vesel, saj sta opravila nalogo korektno in oddelala vse popravke, za katere smo se pred tekmo zmenili. Želim, da jutri nadaljujeta v istem ritmu," pa je skoke svojih najboljših varovancev ocenil glavni trener Hrgota.

Prevc in Jelar do peščice točk

Do točk sta prišla še dva Slovenca. Domen Prevc je v finalu pridobil šest mest in zasedel 22., Žiga Jelar pa je s 27. zdrsnil na 29.

Norvežan z veliko prednostjo Halvor Egner Granerud ima po deveti zmagi v sezoni v seštevku svetovnega pokala skoraj 400 točk prednosti pred drugim Markusom Eisenbichlerjem. Foto: Sportida Granerud ima po deveti zmagi v tej sezoni na vrhu seštevka svetovnega pokala skoraj 400 točk prednosti pred drugim Markusom Eisenbichlerjem, tretji je Kamil Stoch. Najboljši Slovenec je Lanišek na sedmem mestu, Pavlovčič je napredoval na 17. mesto.

Zajc in Bartol brez finala

Glavni trener Robert Hrgota je v prvi seriji računal še na Timija Zajca (122) in Tilna Bartola (115,5), a sta bila na 36. oziroma 47. mestu prekratka za finale.

V nedeljo bo Klingenthal gostil še eno posamično tekmo.

Bor Pavlovčič - rojen: 27. junija 1998

- prebivališče: Mojstrana

- poklic: študent

- klub: ND Rateče-Planica

- trener: Igor Medved

Največji uspehi: - svetovni pokal:

3. mesto, Klingenthal 2021

4. mesto, Willingen 2021 - SP v poletih:

4. mesto, Planica 2020, ekipno

20. mesto, Planica 2020 - MSP:

1. mesto, Rasnov 2016, ekipno, mešano

1. mesto, Park City 2017, ekipno

4. mesto, Park City 2017

4. mesto, Kandersteg 2018, ekipno

5. mesto, Rasnov 2016, ekipno



Vir: STA