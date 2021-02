Izvrsten Pavlovčič: z daljavo dneva le za izjemnim Norvežanom!

Klingenthal, 2. serija

Kot prvi je na tekmi od slovenskih skakalcev nastopil Tilen Bartol in skočil 127,5 metra (30. mesto), bistveno bolje pa je uspel nastop Timiju Zajcu s 133 metri (20.). Domen Prevc je dodal še tri metre in bil z daljavo 136 metrov (9.) zadovoljen. Žiga Jelar ni ponovil skoka iz prologa, v katerem je imel deseti rezultat. Na koncu se mu sploh ni uspelo uvrstiti v drugo serijo. Bor Pavlovčič je tudi na tekmi naredil doskok pri isti daljavi in s 140 metri se mu obeta nova vrhunska uvrstitev. Za vodilnim Markusom Eisenbichlerjem zaostaja le 3,2, za tretjim Keiichim Satom pa 1,6 točke. Kot zadnji je od slovenskih skakalcev nastopil Anže Lanišek. Ob dobrih razmerah v zraku ga je poneslo 138 metrov, a to ni zadostovalo za vrhunsko uvrstitev. V drugi seriji bo napadal s 13. mesta. Vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud bo skušal do zmage skočiti s tretjega mesta.

Pred tem smo videli skakalce na delu že v prologu - ni bilo kvalifikacij, saj je bilo na štartu le 50 skakalcev. Norvežan Robert Johansson, ki je skočil 139,5 metra, je postal zmagovalec. Vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud je bil tretji, med Norvežana pa se je vrinil Anže Lanišek s 138,5 metra. Najdaljšo daljavo je imel Bor Pavlovčič, ki pa je pri 140 metrih slabše doskočil in izgubil lepo število točk.

V soboto prve stopničke Pavlovčiča

Slovenski skakalec Bor Pavlovčič se je v soboto zavihtel na 3. mesto in dosegel svoje prve stopničke na tekmah svetovnega pokala. Njegov uspeh je s petim mestom dopolnil Anže Lanišek.

