Po svetovnem prvenstvu v poletih v Planici in prestižni novoletni turneji imajo najboljši skakalci pred seboj že tretji vrhunec sezone. Slovenski tabor si želi v Oberstdorfu skočiti do medalje in tako prekiniti slabši niz s preteklih treh tekmovanj.

Slovenski skakalci so v vsej zgodovini skočili do šestih medalj na nordijskih svetovnih prvenstvih. Kot prvi se je Franci Petek veselil zlata še pod jugoslovansko zastavo leta 1991 v Predazzu. Kot drugemu je velik podvig uspel Roku Benkoviču leta 2005. Do zlata je skočil prav v Oberstdorfu, kjer bo v prihodnjih dveh tednih potekalo svetovno prvenstvo.

Moška ekipa za Oberstdorf Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc in Žiga Jelar.

"V Planici naša sezona slaba, zdaj se pogovarjamo, koliko medalj bomo prinesli domov"

Peter Prevc je pred osmimi leti v Predazzu osvojil srebrno in bronasto medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage Med posamezniki je bil še Peter Prevc tisti, ki je zablestel na največjih tekmovanjih. V Predazzu je bil srebrn in bronast. Slovenija se lahko pohvali še z dvema ekipnima medaljama. V Oberstdorfu 2005 in Oslu 2011 so bili slovenski skakalci bronasti.

In medalja je tudi letos cilj slovenske skakalne zasedbe, izpostavlja glavni trener Robert Hrgota, ki je po aferi v Planici prevzel vodenje članske izbrane vrste: "Na svetovnem prvenstvu bomo na vsaki tekmi ciljali na medaljo. Vemo, česa smo sposobni. Pred odhodom lahko govorimo o medaljah, ko bomo na prvenstvu, pa želim, da se to odmisli. Včasih pozabljamo, da je bila naša sezona za mnoge po Planici že končana. Da je slaba. Zdaj se pogovarjamo, koliko medalj bomo prinesli domov. Veseli me, da se je obrnilo v našo korist. Ciljati moramo visoko. Tisti, ki ne gre na prvenstvo z željo po vrhu, nima tam kaj početi. A vse se začne s pravo izvedbo skokov na skakalnici."

Zaradi specifičnosti sezone se je odločil za ta korak

Anže Lanišek je najboljši slovenski skakalec v tej sezoni. Visoke apetite ima tudi za Oberstdorf. Foto: Sportida Najboljši slovenski skakalci so zadnjo preizkušnjo v Romuniji izpustili in se raje pripravljali na Oberstdorf. Trening je uspel, je poudaril prvi mož stroke: "Zadnje dni smo delali brez vrveža, testirali smo še zadnje stvari in polnili baterije za svetovno prvenstvo. Forma je takšna, kot je bila pred tekmovalnim premorom. Naredili smo vse, kar smo lahko. Ta trenutek več ne bi mogli narediti. Z mirno glavo gremo lahko naprej. Veselim se. Da pa smo ostali doma, sem se odločil zaradi specifičnosti sezone. Veliko balončkov je bilo, tekmovanj. Edina prava priložnost, da naredimo trening, je bila zdaj. Mislim, da smo se zelo dobro odločili. Doma smo imeli zelo dobre razmere."

Prva preizkušnja za skakalce bo v soboto na srednji skakalnici, dan pozneje pa bo moral Hrgota v boj za medaljo poslati še dva skakalca za tekmo mešanih ekip, na kateri bo Slovenija med osrednjimi kandidati za odličje, saj najboljši Slovenki Nika Križnar in Ema Klinec skačeta odlično. Na generalki pred odhodom na prvenstvo je bila Slovenija v Romuniji na tovrstni preizkušnji druga.

Osrednja aduta Lanišek in Pavlovčič bosta na treningu lahko skakala sproščeno

Bor Pavlovčič je v tej zimi naredil ogromen napredek in premierno skočil tudi na zmagovalni oder. Foto: Sportida Vstop v kvalifikacije za posamično tekmo pa imata že zagotovljen Anže Lanišek in Bor Pavlovčič, ki sta najbolj vroča slovenska skakalca v tej zimi. Ostali (Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc in Žiga Jelar) bodo morali biti bitko na treningu, da si bodo zagotovili mesto v kvalifikacijah, za katere bo torej prostora le za dva skakalca. "Mislim, da je izračun zelo preprost," izpostavlja Hrgota.

Zadnja tri prvenstva je slovenska skakalna reprezentanca ostala brez želenega odličja, zato v našem taboru upajo, da bo prišel čas, da se trend obrne v pozitivno smer.