Peter Prevc lahko ostane nedotakljiv

Po prvotnem koledarju bi moralo biti do konca sezone še sedem posamičnih tekem, kar bi bilo dovolj manevrskega prostora, da bi Norvežan Halvor Egner Granerud napadel rekordni dosežek našega Petra Prevca (15 zmag v sezoni), a je za zdaj videti, da so ga zaustavili prav lastni Norvežani, saj je država prepovedala vse prireditve za marec, ko bi morala biti zdaj že tradicionalna turneja RAW Air.

Če na Mednarodni smučarski organizaciji (FIS) ne bi našli nobenih nadomestnih prizorišč, bi to pomenilo, da bi do konca sezone spremljali le še tri posamične preizkušnje – ena bo v petek v Rasnovu v Romuniji, nato še konec marca na Letalnici bratov Gorišek.

V igri še Prevčevih 15 zmag, drugi mejniki ne

A je nekako mogoče pričakovati, da bo Planica dobila vsaj dodatno tekmo na letalnici, v igri pa so celo tri tekme na sosednji Bloudkovi velikanki. Do četrtka bo jasno, ali bo tako. Načrt B je, da bi skakalci nastopili na mini poljski turneji.

Halvor Egner Granerud ima za seboj odlično sezono. Zmagal je že na 11 tekmah. Foto: Sportida

Granerud je pretekli konec tedna v Zakopanah skočil do 11. zmage, s čimer je izenačil dosežek Adama Malysza v eni sezoni, z novim dosežkom pa že prehitel legendarnega Mattija Nykänena in Andreasa Goldbergerja, ki sta v enem tekmovalnem obdobju prišla do desetih zmag. Na drugem mestu sta s 13 zmagami Gregor Schlierenzauer in Rjoju Kobajaši, s 15 je na vrhu naš Prevc. Zato pa ni ogrožen rekord zadnjega po številu osvojenih točk. Slovenski šampion si je v sanjski sezoni 2015/16 priskakal kar 2.303 točke, kar je 218 več, kot je pred dvema letoma uspelo Kobajašiju.

Bo nadaljeval zmagovite predstave tudi v Romuniji?

Granerud bi bil prekratek, četudi bi zmagal na vseh preostalih sedmih tekmah, saj je trenutno pri 1.542 točkah. Prav tako ne bo mogel prehiteti Prevca po številu uvrstitev na zmagovalni oder v eni zimi. Slovenskemu skakalcu je to uspelo na 22 tekmah, Norvežan pa je trenutno pri številki trinajst. Ob tem je treba dodati, da je bilo v sezoni 2015/16 29 posamičnih tekem, kar pomeni eno več kot v tej, če jim bo uspelo izvesti vse.

Rjoju Kobajaši je pred dvema sezonama zmagal trinajstkrat, kar je dvakrat manj, kot je to uspelo Petru Prevcu v sanjski zimi. Foto: Sportida

Vročega Norvežana bomo videli na delu tudi v petek, ko bo naslednja preizkušnja svetovnega pokala v Rasnovu, nato pa se bodo prihodnji teden odprla vrata nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu. Norvežani namreč v Romunijo potujejo z najboljšo mogočo zasedbo.

V 77 dneh, kar je uspelo najboljšemu Norvežanu v vsej karieri

Že zdaj se lahko Granerud pohvali, da je v vsega 77 dneh prišel do toliko zmag kot najboljši Norvežan v vsej karieri. Roar Ljokelsoy je namreč prav enajstkrat stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce.

Bo Halvor Egner Granerud poletel do zmage tudi v Rasnovu? Foto: Vid Ponikvar

Njegov je praktično tudi že veliki kristalni globus, ki ga je do zdaj uspelo osvojiti trem Norvežanom – Andersu Bardalu, Espenu Bredesenu in Vegardu Opaasu. Ne glede na to, koliko tekem bo do konca sezone, je jasno, da bo veliki pokal prejel v roke konec marca ob izteku Letalnice bratov Gorišek.