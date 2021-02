Vodilna skakalca zime diskvalificirana, veseli se Japonec. Do točk vsi Slovenci.

Zmagovalec posamične tekme na srednji skakalnici v romunskem Rasnovu je bil nekaj minut Norvežan Halvor Egner Granerud, a nato se je zataknilo pri opremi, po finalnem skoku je bil diskvalificiran, tako da se zmage veseli Japonec Rjoju Kobajaši, drugi je bil Kamil Stoch, tretji pa Karl Geiger. Do točk vsi štirje Slovenci, najvišje, na 15. mestu, Žiga Jelar. Do premiernih točk je z 28. mestom skočil Jernej Presečenik. V soboto bo v Romuniji še mešana ekipna tekma.

Tako ženska kot moška skakalna karavana sta tik pred svetovnim prvenstvom zbrani v romunskem Rasnovu, kjer so s prvo tekmo na srednji skakalnici opravili tudi skakalci.

Po finalnem skoku vodilnega moža svetovnega pokala Halvorja Egnerja Graneruda je kazalo, da na vrhu ne bo nič novega, da je Viking vknjižil še 12. zmago sezone, a pregled opreme je premešal karte. Granerud je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran in ostal brez novih sto točk. Zanimivo je, da tudi drugi skakalec zime Markus Eisenbichler (po polovici šele 18., a bi v finalu pridobil kar nekaj mest) ni uspešno prestal pregleda opreme, tudi on je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Zmage se je po kontroli Norvežana razveselil Japonec Rjoju Kobajaši (sprva je zbral dve točki manj od Graneruda), ki je po Zakopanah še drugič stopil na vrh zmagovalnega odra. Nanj se je prebil z odličnim finalnim skokom (daljava dneva 98,5 metra), s katerim je napredoval s sedmega mesta. Majhne razlike po polovici so omogočale pridobitev kar nekaj mest, kar je s pridom izkoristil Poljak Kamil Stoch. Z devetega je skočil na drugo. Za Kobajašijem je zaostal zgolj 1,6 točke. Tretji je bil Nemec Karl Geiger.

Granerud bo na veliki globus še malo počakal Halvor Egner Granerud je po diskvalifikaciji ostal brez 12. zmage sezone, je pa zanesljivo vodilni v skupnem seštevku. Foto: Sportida Kljub diskvalifikaciji vodilni skakalec svetovnega pokala zanesljivo ostaja Granerud, ki ima pred drugim Eisenbichlerjem več kot 500 točk prednosti. Če bi danes zmagal, bi si že zagotovil veliki kristalni globus, tako pa bo moral nanj še nekoliko počakati. Morda le nekaj dni, če Planica ne bo prevzela vseh tekem odpadle norveške turneje.



Tretji je Kamil Stoch, ki za Nemcem zaostaja 74 točk. Najboljši Slovenec je Anež Lanišek na šestem mestu.

Žiga Jelar je bil na 15. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Vid Ponikvar

Zdesetkana slovenska vrsta v točkah

Slovenski tabor v Romunijo ni poslal najmočnejše zasedbe. Tam so tako nastopili Cene Prevc, Žiga Jelar, Tilen Bartol in debitant v svetovnem pokalu Jernej Presečnik. Vsi so na koncu osvojili točke. Še najvišje, na 15. mestu, je končal Jelar, Prevc, ki je v finalu izgubil štiri mesta, je bil 17., Bartol 25., Presečnik pa po diskvalifikacijah Norvežana in Nemca 28.

V soboto bo v Romuniji še mešana ekipna tekma, nato bodo skakalci in skakalke odpotovali na svetovno prvenstvo v Oberstdorf.

Brez najmočnejših slovenskih orožij

Anže Lanišek ni odpotoval v Romunijo. Foto: Sportida Zadnja postaja svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom, ki bo letos od 23. februarja do 7. marca v Oberstdorfu, sicer poteka brez najboljših slovenskih smučarskih skakalcev v tej sezoni. V Romuniji ni glavnega trenerja reprezentance Roberta Hrgote. Nadomešča ga Igor Medved.

Manjkata tudi v tem trenutku najbolj vroča slovenska orla v svetovnem pokalu Anže Lanišek in Bor Pavlovčič (trening v domovini), podobno velja za Timija Zajca, zaradi težav s covid-19 v Romuniji ni Roka Justina, Anžeta Semeniča in Lovra Kosa, ni pa niti bratov Domna in Petra Prevca, ki imata zagotovljeno vozovnico na svetovno prvenstvo. Starejši izmed bratov je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostal brez tekem v zadnjem mesecu.

Izidi, Rasnov: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 257,9 točke (94,0/98,5 m)

2. Kamil Stoch (Pol) 256,3 (92,5/97,5)

3. Karl Geiger (Nem) 255,7 (94,5/96,5)

4. Dawid Kubacki (Pol) 255,6 (95,5/95,0)

5. Piotr Žyla (Pol) 253,4 (93,0/96,0)

6. Daniel Andre Tande (Nor) 253,3 (92,5/96,5)

7. Pius Paschke (Nem) 252,7 (93,5/96,0)

8. Manuel Fettner (Avt) 249,5 (96,0/93,0)

9. Daniel Tschofenig (Avt) 246,3 (93,0/93,5)

10. Gregor Deschwanden (Švi) 245,6 (94,5/92,5)

...

15. Žiga Jelar (Slo) 237,2 (92,0/89,0)

17. Cene Prevc (Slo) 235,6 (92,5/90,0)

25. Tilen Bartol (Slo) 223,5 (91,0/88,0)

28. Jernej Presečnik (Slo) 220,9 (89,0/86,0)

29. Halvor Egner Granerud (Nor) 126,1 (94,0/diskvalifikacija)

30. Markus Eisenbichler (Nem) 117,1 (92,0/diskvalifikacija) Svetovni pokal, skupno (po 22 tekmah): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1544 točk

2. Markus Eisenbichler (Nem) 1018

3. Kamil Stoch (Pol) 944

4. Robert Johansson (Nor) 774

5. Dawid Kubacki (Pol) 758

6. Anže Lanišek (Slo) 749

7. Piotr Žyla (Pol) 743

8. Ryoyu Kobayashi (Jap) 659

9. Marius Lindvik (Nor) 612

10. Karl Geiger (Nem) 566

...

16. Bor Pavlovčič (Slo) 418

24. Peter Prevc (Slo) 186

26. Žiga Jelar (Slo) 149

32. Domen Prevc (Slo) 109

41. Cene Prevc (Slo) 69

45. Timi Zajc (Slo) 58

46. Tilen Bartol (Slo) 52

57. Anže Semenič (Slo) 17

70. Jernej Presečnik (Slo) 3

... Vir: STA

Rasnov, smučarski skoki (moški), druga serija:

Rasnov, smučarski skoki (moški), prva serija: