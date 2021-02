Mladi orli so navdušili na svetovnem prvenstvu

Slovenska moška mladinska reprezentanca v smučarskih skokih se je v Lahtiju na mladinskem svetovnem prvenstvu okitila s srebrno kolajno na ekipni tekmi. To je tretja srebrna kolajna slovenskih skakalcev na mladinskih SP. Prejeli so jo Žak Mogel, Jan Bombek, Rok Masle in Jernej Presečnik, je na spletni strani zapisala Smučarska zveza Slovenije.

Po prvi seriji so Slovenci zaostajali le za premočnimi Avstrijci, Mogel in Bombek sta skočila 88 metrov, Masle in Presečnik pa 90,5 metra, imeli pa so 40 točk zaostanka za severnimi sosedi, a le dobre tri točke prednosti pred Rusi.

V finalni seriji je Mogel še enkrat skočil 88 metrov, Bombek je pristal pri 86 metrih, Masle je s 94,5 metra poskrbel za slovensko daljavo dneva, srebro pa je potrdil Presečnik z 92,5 metra. Z 914,7 točke so tretjič v zgodovini postali ekipni podprvaki. Z 986,2 točke so zmagali Avstrijci, bron so osvojili Rusi.

To je sicer že 13. ekipna medalja slovenskih mladih skakalcev. Lani in v letih 2017, 2013, 2007, 2005 in 1997 so bili zlati, v letih 2021, 2006 in 2003 so bili srebrni in v letih 2019, 2010, 2002 ter 1996 bronasti.

V Lahtiju je danes na sporedu še tekma mladink.