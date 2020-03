Mladinska reprezentanca za konec SP na mešani ekipni tekmi bronasta

Slovenska mladinska reprezentanca v smučarskih skokih se s svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v nemškem Oberwiesenthalu vrača s štirimi kolajnami. Zadnji dan je mešana ekipa osvojila bron. Boljši sta bili reprezentanci Avstrije in Norveške, ki sta v zadnjem skoku odločili o zmagovalcu. Za točko in šest desetink je slavila Avstrija.

V slovenski ekipi so po vrsti skakali Jerneja Brecl, Jan Bombek, Katra Komar in Mark Hafnar. Na koncu so dosegli 986 točk, kar je bilo 35,7 točke manj od Norveške na drugem in 37,3 točke manj od Avstrije na prvem mestu.

Slovenska skakalna reprezentanca je v tem tednu osvojila štiri kolajne. Mark Hafnar je bil na četrtkovi posamični tekmi bronast. Ženska ekipa je v soboto osvojila drugo mesto, moška pa se je prav tako v soboto okitila z naslovom svetovnih prvakov.