Slovenski mladinci postali svetovni prvaki v smučarskih skokih

Slovenska mladinska skakalna reprezentanca je osvojila naslov svetovnih prvakov v nemškem Oberwiesenthalu, kjer poteka svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. Zanesljivo so slavili pred Avstrijci in Nemci na drugem oziroma tretjem mestu.

Mladinska reprezentanca je nastopila v postavi Žak Mogel, Jan Bombek, Jernej Presečnik (vsi trije SSK Ljubno BTC) in Mark Hafnar (SK Triglav Kranj), ki je v četrtek osvojil bron na posamični tekmi.

Slovenci so bili ves čas korak pred tekmeci. Na koncu so zlato kolajno osvojili s prednostjo 29 točk pred Avstrijci in 70,1 točke pred Nemci.

Slovenska ženska mladinska reprezentanca je na SP nekaj ur prej osvojila srebrno kolajno. Boljše so bile le Avstrijke.