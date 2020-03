Slovenske mladinke svetovne podprvakinje na ekipni tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska mladinska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah za mladince v nemškem Oberwiesenthalu osvojila srebrno kolajno. Boljše so bile le Avstrijke, tretje mesto pa so zasedle Nemke.

Slovenke so skakale v postavi Jerneja Brecl, Lara Logar, Jerneja Repinc Zupančič in Katra Komar, po osmih skokih pa so za zmagovalkami zaostale za 60,2 točke.

To je druga slovenska kolajna na mladinskem SP, potem ko je Mark Hafnar med posamezniki v četrtek osvojil bronasto kolajno.

Danes ob 19. uri bo na sporedu še ekipna preizkušnja za mladince. Za Slovenijo bodo skakali Žak Mogel, Jan Bombek, Jernej Presečnik in Mark Hafnar, piše STA.