Sanjski dnevi Nike Križnar se kar nočejo končati, izjemen slovenski uspeh

V četrtek si je Nika Križnar z zmago v Rasnovu, njeno drugo na tekmi za svetovnega pokal v karieri, prislužila rumeno majico. Tako je danes dočakala izjemno čast, saj se je prvič predstavila kot zadnja. Po prvi seriji je bila peta, nato pa v finalu izboljšala uvrstitev in se znova zavihtela na zmagovalni oder. Osvojila je tretje mesto in zaostala le za zmagovalko Saro Takanashi in Norvežanko Silje Opseth.

Jubilejna zmaga Japonke, do točk vseh šest Slovenk

Sara Takanashi je v svetovnem pokalu vknjižila že 60 zmag. Foto: Reuters Japonka, ki je v finalu skočila kar 99 metrov, je zmagala z veliko prednostjo in se razveselila jubilejne 60. zmage v karieri. Vseeno pa v skupnem seštevku točk svetovnega pokala še ni ujela 20-letne Slovenke. Križnarjeva je resda izgubila večji del prednosti, a ima pred Takanashijevo še pet točk prednosti, tako da bo prestižno rumeno majico nosila tudi na naslednji tekmi.

Slovenske smučarske skakalke so znova poskrbele za imeniten ekipni uspeh, s katerim so okrepile vodstvo v pokalu narodov. Poleg Križnarjeve se je najbolj izkazala Ema Klinec. Po prvi seriji je bila tretja, v finalu pa zdrsnila za mesto nižje in osvojila nehvaležno, a še kako vrhunsko četrto mesto. Za rojakinjo Križnarjevo je zaostala za dobre štiri točke.

Ema Klinec je bila v četrtek peta, dan pozneje pa mesto višje. Foto: Sportida

Jerneja Brecl je v finalu pridobila veliko mest in na koncu z 12. mestom poskrbela za tretjo najboljšo slovensko uvrstitev dneva, med najboljših 20 pa sta se uvrstili tudi Špela Rogelj (19. – v finalu je zapravila devet mest) in Urša Bogataj. Skupino šestih slovenskih orlic, ki so osvojile točke svetovnega pokala, je sestavljala še Katra Komar, ki je bila 27. in je pripomogla k odmevnemu slovenskemu izkupičku.

Po prvi seriji dve Slovenki med najboljših pet

V prvi seriji se je najbolj izkazala Japonka Sara Takanashi, pri vrhu pa je bilo zelo tesno. Drugouvrščena Avstrijka Eva Pinkelnig je za vodilno Azijko zaostajala 1,1 točke, najboljša Slovenka Ema Klinec pa 1,7. Dobro je kazalo tudi Niki Križnar, ki je po prvem nastopu zaostajala za štirimi tekmicami in zbrala dobrih pet točk manj od Japonke. Izjemen slovenski izkupiček, do točk se bo prebila vsa šesterica, je z desetim mestom dopolnila Špela Rogelj, v finale pa so se uvrstile še Urša Bogataj (22.), Jerneja Brecl (26.) in Katra Komar (29. mesto).

V kvalifikacijah med Top 12 kar pet Slovenk Nika Križnar je v današnjo tekmo vstopila kot najboljša v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Sportida Trenutno vodilna smučarska skakalka v skupnem seštevku za svetovni pokal Nika Križnar je v kvalifikacijah osvojila tretje mesto, takoj za njo se je zvrstila Ema Klinec, odličen slovenski izkupiček pa so dopolnile še Urša Bogataj (osmo mesto), Špela Rogelj (11. mesto) in Jerneja Brecl (12. mesto). Da bo v finalu nastopilo vseh šest slovenskih orlic, je poskrbela Katra Komar, ki je kvalifikacije končala na 24. mestu. Slovenke, ki so se tako zlahka prebile med 40 najboljših, čaka ob 10.30 prva serija tekme. V kvalifikacijah je bila sicer najboljša Norvežanka Silje Opseith, druga pa je bila Japonka Sara Takanashi, ki je tudi največja tekmica Križnarjeve v boju za vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

