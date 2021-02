Pravljično! Nika Križnar zmagala in prevzela vodstvo v svetovnem pokalu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar se je izkazala v Rasnovu v Romuniji. Prehitela je vse tekmice, zmagala drugič v karieri in prevzela vodstvo v skupnem seštevku za svetovni pokal. V njeno čast je odmevala Zdravljica, slovenski uspeh pa so dopolnile Ema Klinec (5. mesto), Jerneja Brecl (9. mesto), Urša Bogataj (19.) in Katra Komar (27.). Slovenke vodijo tudi v seštevku za pokal narodov.