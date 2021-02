Vesela novica za slovenske smučarske skakalke in še koga

Ženske so to sezono zaradi pandemije novega koronavirusa ostale brez večine decembrskih tekem, januarja pa je odpadel japonski niz v Zau in Sapporu. Organizatorji preostalih tekem so nato v sodelovanju s Fisom le našli nekaj dodatnih terminov za tekme svetovnega pokala.

Doslej so jih v sezoni sicer izvedli osem, od tega sedem posamičnih. Najboljša Slovenka Nika Križnar je v skupji razvrstitvi na drugem mestu in za vodilno Avstrijko Marito Kramer zaostaja vsega za devet točk. Slovenske smučarske skakalke so v izjemni formi, tako da jih je novica o dodatni tekmi za svetovni pokal zagotovo spravila v dobro voljo.

Naslednja postaja za ženske bo romunski Rasnov, kjer bodo tekme med 18. in 20. februarjem.