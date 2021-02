Črn scenarij se uresničuje: napovedala je konec sezone

Zgodba Eirin Marie Kvandal je posebna. Pri 15 letih je prestala operacijo hrbtenice, ki je bila dodobra ukrivljena. Vstavili so ji 22 vijakov in dve ploščici. Prav zaradi smučarskih skokov se je odločila za operativni poseg, saj se je zavedala, da se sicer ne bi mogla profesionalno ukvarjati s športom, v katerega je zaljubljena.

Po rehabilitaciji se je vrnila v pogon in po osmih mesecih že prvič skočila. Trdo je delala in letos premierno nastopila na tekmi svetovnega pokala. In že na drugi na Ljubnem skočila do zmage ter presenetila skakalno javnost.

Odlične skoke je kazala tudi na drugih postojankah, vselej pa imela težave pri doskoku. Nič drugače ni bilo v Hinzenbachu, kjer je padla že v sobotnih kvalifikacijah. A je bil hujši tisti nedeljski zdrs, ko ji je koleno obrnilo.

"Najverjetneje imam strgano križno kolensko vez, zato je sezone zame konec"

Vsega 19-letno skakalko so nemudoma odpeljali v bolnišnico v Linz, kjer so ji naredili rentgensko sliko, ki je pokazala, da ni nič zlomljenega.

A je v smučarskih skokih pogosta poškodba kolenskih križnih vezi in meniskusa. v kolikor pride do strganih križnih vezeh, je nemudoma jasno, da operaciji sledi dolgotrajna, večmesečna rehabilitacija. In na to pot se, kot je zapisala na svojem Instagram profilu, zdaj podaja Kvandalova

"3/3 tekme v Hinzenbachu je konec, brez šampanjca tokrat zame. Najverjetneje imam strgano križno kolensko vez, kot je slutiti pa sem si poškodovala tudi meniskus, zato je sezone zame konec. Hvala vsem za lepe želje. Vrnila se bom močnejša," je zapisala Norvežanka.

Granerud nemudoma vedel, da gre za težjo poškodbo

Sicer pregleda z magnetno resonanco še ni opravila, saj ga bo v Trondheimu, kjer je sicer nastanjena in trenira, a je zdravniška služba dala vedeti, da se je najverjetneje zgodil črn scenarij.

Pravi, da se bo vrnila močnejša. Foto: Guliverimage

Njen padec je videl tudi junak letošnje zime pri moških Halvor Egner Granerud, ki je ob tem dejal: "S težkim srcem sem gledal padec. Skupaj smo trenirali poleti. Ko sem videl padec, sem takoj doumel, da gre za težko poškodbo in da so na tapeti križne vezi. Misli sem moral hitro usmeriti drugam in začel poslušati glasbo," je dejal Granerud, ki je nato v Klingnethalu skočil do desete posamične zmage v tej sezoni.