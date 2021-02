Nova zvezda skokov z dvema ploščicama in 22 vijaki v hrbtu

Ko je Eirin Maria Kvandal na Ljubnem zmagala, je bilo za vse ljubitelje smučarskih skokov veliko presenečenje. Zlasti, ker je na prvi tekmi v Ramsauu zasedla šele 33. mesto. A je 19-letna skakalka kmalu pokazala, da cilja na najvišja mesta.

Tudi na zadnji postojanki svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu bi jo lahko videli na odru za zmagovalke, če ne bi imela pri ekstremnih daljavah težave pri doskoku. Tako v soboto kot v nedeljo je v drugo izgubila veliko sodniški točk pri doskoku. V nedeljo je celo padla, a zapustila Nemčijo s šestim in 14. mestom.

Eirin Kvandal: rocking the ski jumping world with 2 metal rods and 22 screws in her back.



Read the inspiring story of the Mosjøen girl in the link!#skijumping #skijumpingfamilyhttps://t.co/SFA7qx4sNH — Ski Jumping Women Norway (@sjwomennorway) January 31, 2021

Za mnoge je njen skok proti vrhu presenečenje, a ne za Norvežane, ki pobližje spremljajo njeno zgodbo. Ta je posebna. Oče jo je spoznal s smučarskimi skoki, je povedala v pogorovu za norveško TV2: "Čutila sem adrenalin, ko sem skočila in zdelo se mi je zabavno."

Težave z ukrivljeno hrbtenico

Foto: Guliverimage Ko je začela hoditi v srednjo šolo, je njena mama opazila, da ima hči hrbet dodobra ukrivljen. Sprva so jim dejali, da ni nič hujšega, a so jo imeli pod nadzorom. Pri 15 letih je imela nato na tehtnici ali se lotiti skokov povsem resno ali ne. Mama je bila sprva skeptična, a se je kljub temu preselila v norveško skakalno središče Trondheim.

Težave s hrbtom so se nadaljevale, dokler ni obiskala zdravnika v Trondheimu, s katerim so naredili rentgen. Rezultat jo je šokiral. Nikdar ne bo pozabila tistega dne. Eirin ima nekaj, kar se imenuje prirojena skolioza. Njena hrbtenica je bila ukrivljena, a večina ljudi s tem normalno živi. A ne mlada Norvežanka, ki je želela še naprej skakati.

Sprva so pomislili, da bi nosila steznik, vendar ta rešitev ni padla na plodna tla. Druga možnost je bila operacija. Težava s hrbtenico ni vplivala na njeno vsakdanje življenje, a je imela težave pri skokih: "Hodiš nekoliko poševno, vendar o tem ne razmišljaš."

Ukrivljenost hrbtenice je bila v zgornjem delu telesa, kar je omogočalo operacijo. Če bi bila težava v spodnjem delu, bi to pomenilo konec njene kariere. A je kljub vsemu zdravljenje zelo resno, če pride do posega.

Operacija, 22 vijakov in dve ploščici

Foto: Guliverimage "Prva stvar, na katero sem pomislila, so bili smučarski skoki. Sprva je bilo mišljeno, da ne bo potrebna operacija. A ko smo naredili vse preglede, je bila ta edina rešitev. Zato je bil šok. Operacije se nisem bala. V glavi sem imela bolj to, koliko treningov bom izpustila. Jasno, da sem se bala, kaj se lahko zgodi. Kolikor vem, ni noben norveški skakalec imel takšne operacije. Ključno je bilo, da smo zgornji del operirali, preden bi se težave premaknile na spodnjega. Zdravnik mi je prav tako dejal, da bom po šestih mesecih lahko normalno trenirala."

Pisal se je 3. december 2018, ko se je ulegla na operacijsko mizo. Operacija je trajala sedem ur, v hrbtenico pa so ji vsadili dve ploščici in kar 22 vijakov. "Ko so me zbudili, so me vprašali, če čutim noge. K sreči sem jih. Nisem bila paralizirana."

Operacija je bila uspešna, specialisti so ji poravnali hrbtenico, ko se je zbudila, pa je bila celo štiri centimetre višja: "V bolečinah sem bila. Kakšen mesec je bilo slab, nato se je stanje začelo izboljševati. Bolečine ni bilo sicer močne, vendar je utrujajoče, če več mesecev hodiš z bolečino v hrbtu. Tisti časi so bili zame zelo težki."

Po osmih mesecih prvi skok

Čez nekaj tednov je lahko začela s športnimi aktivnostmi, ki pa niso smele povzročati tresljajev: "Smučarski skoki so bili tisti, ki so me ves čas motivirali."

Po šestih mesecih, 3. junij 2019, je napočil čas za trening. Od tistega dne so se ji spet odprla obzorja smučarskih skokov. A je morala sprva pridobiti mišično maso, da breme ni padlo na hrbet.

"Z ničle sem začela, vendar sem hitro napredovala," pravi Kvandalova. In osem mesecev po operaciji je bila že na vrhu skakalnice v Oslu: "Prvi skok je bil nekaj posebnega. Nisem daleč skočila, vendar je bil neverjeten, zadovoljiv občutek."

Druga tekma svetovnega pokala in že zmaga. Velika želja? Leteti v Planici.

Foto: Guliverimage Poleti 2020 je dobila mesto v osrednji norveški ženski skakalni reprezentanci, kar je pomenilo, da bo doživela debi v svetovnem pokalu.

"Težki časi so za mano, vendar sem v tem času dobila drugačen pogled na vse. Ko nisem imela priložnosti, sem spoznala, da je to, kar hočem. Na Ljubnem je bil neverjeten občutek zmagati. Poslušati himno, je bilo nekaj posebnega. Sploh, ker vem, kaj vse se je zgodilo, da sem prišla do uspeha."

In kaj je njena želja? Leteti na Letalnici bratov Gorišek v Planici: "Izvrstno bi bilo, vendar se zavedam, da je za dekleta dolga pot do tega dne. A če lahko sanjam o čem, je to to."