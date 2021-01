V igri so nove stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po drugem mestu na domačem Ljubnem, kjer je bila streljaj od zgodovinske zmage v svetovnem pokalu, Ema Klinec nadaljuje z dobrimi predstavami tudi v Titisee-Neustadtu, kjer je bila v soboto tretja in se v skupnem seštevku povzpela na četrto mesto. Tudi v nedeljo bo eno od glavnih orožij slovenske reprezentance. Ob takšnem skakanju niso izključene tretje zaporedne stopničke.

"Včeraj je bilo zame kar napeto. Prvi skok je bil malenkost slabši, a še vseeno se mi zdi, da napaka ni bila tako velika. V finalnem skoku pa je bilo bistveno boljše, a vem da imam še rezerve. Znam pokazati tudi boljše skoke, upam da že danes," je optimistična Ema.

Do njih bo skušala skočiti tudi trenutno druga skakalka v karavani. Nika Križnar je namreč s 151 najbližje Avstrijski Mariti Kramer, ki je v soboto prišla že do druge zmage. Mlada Avstrijka ima 109 točk prednosti in je osrednja favoritinja za zmago tudi danes.

Na preskok računa Urša Bogataj, ki ni mogla biti zadovoljna s sobotnim 20. mestom. Zato pa je bila lahko Jerneja Brecl na 13. mestu.

Vse štiri bodo morale danes najprej v kvalifikacije, ki se bodo začele ob 12. uri. In skozi sito bosta skušali priti tudi Špela Rogelj in Katra Komar.

Kvalifikacije, Titisee-Neustadt