Odlična Ema Klinec zaostala le za Norvežanko

Po odličnem slovenskem sobotnem izkupičku na Ljubnem ob Savinji Slovenija danes slavi nove stopničke. Ema Klinec je na posamični preizkušnji, ki so jo zaznamovale spremenljive vremenske razmere, osvojila drugo mesto. Po prvi seriji je bila Klinčeva v vodstvu, v drugo pa je morala za 1,4 točke priznati premoč Norvežanki Eirin Marii Kvandal. Kvandalova je v drugi seriji pristala pri 89 metrih, Klinčeva pa je bila 2,5 metra krajša in je na domači tekmi osvojila drugo mesto. Na prvo med posameznicami še čaka, je pa bila včeraj s slovensko reprezentanco prva na ekipni tekmi. Tretje mesto je osvojila Avstrijka Marita Kramer (+6,1).

Slovenski uspeh sta z desetim in enajstim mestom dopolnili Nika Križnar, ki je v finalu pridobila sedem mest, za njo se je uvrstila Urša Bogataj. Špela Rogelj je bila 24.

Prekratke za uvrstitev v finalno serijo so bile Nika Vetrih (35.), Jerneja Repinc Zupančič (36.) in Katra Komar (38.).

"Moram biti zadovoljna. To so izkušnje."

Ema Klinec bo tako morala na prvo posamično zmago še počakati, današnjega drugega mesta pa se je vseeno razveselila: "Po doskoku nič nisem vedela. Tudi pogoji so se zelo menjali, da pravzaprav niti nisem vedela, koliko se je skakalo. Čestitke Norvežanki za zmago, pognala ga je! Jaz pa moram biti zadovoljna. To so izkušnje. V čast mi je bilo skakati kot zadnja. Prve stopničke v novi sezoni na prvi tekmi. Moram biti zadovoljna, sem se pa tudi s tega česa naučila. Res super!"

Križnarjeva in Bogatajeva sta želeli več

"Poskusen skok je bil res odličen (o. p. 95 metrov), najbolj sproščen skok, ki sem ga tu naredila, zdaj pa se na žalost ni izšlo. Malce tudi vreme ni bilo na moji strani. Sama vem, da sem sama naredila največ napak in da imam še rezerve. A za nazaj ne moram spreminjati ničesar," je bila razočarana Križnarjeva. "Skoki niso bili ravno najboljši, takšni kakršnih sem v tem trenutku sposobna. Enostavno so vzponi in padci in to ni nič takega," pa je povedala Bogatajeva, danes enajsta.

Vsak dan se ne izide vse

Črto pod tekmo je potegnil glavni trener slovenske vrste, Zoran Zupančič: "Seveda moramo biti zadovoljni, za nami je super vikend. Tudi drugo mesto je vrhunski rezultat. Na Ljubnem so vse najboljše tekmovalke na svetu, udeležba je bila na najvišjem nivoju. Tudi ostala dekleta trenirajo, brez boja ne bo šlo. Verjamem, da smo močni, a tudi ostali napadajo. Vsak dan se ne izide vse, a mislim, da, če bomo tako močni, se nam bo kmalu poklopilo."

Tekma pod Rajhovko, tradicionalno elitna preizkušnja ženskega svetovnega pokala, ki sicer na Ljubno ob Savinji privabi med deset in 15 tisoč gledalcev, je tokrat sicer zaradi protikoronskih protokolov potekala brez gledalcev.

Ljubno, smučarski skoki, 2. serija:

Po 1. seriji: