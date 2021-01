Zgodovinska zmaga slovenskih skakalk!

Slovenske skakalke so spisale zgodovino. Na ekipni tekmi so prvič stopile na najvišjo stopničko odra za zmagovalke. In to na domačih tleh na Ljubnem. Pregovor v tretje gre rado je imel tokrat trdne temelje, ključno pa je bilo, da so jih imela slovenska dekleta. Najbližje zasledovalke Norvežanke so premagale za kar 17,9 točke, tretje so bile Avstrijke. Škoda je le, da se niso mogle uspeha veseliti pred slovenskimi navijači, ki se vselej v velikem številu zberejo pod ljubensko napravo.

Ekipna tekma, 2. serija

Po dveh drugih mestih slovenske skakalne reprezentance na domačem Ljubnem je prišel tudi čas za veliko veselje. Slovenska dekleta so namreč v tretje stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalke.

Ema Klinec je bila odlično razpoložena in tudi v drugo pohodila na plin. S 93 metri je povečala naskok pred Norvežankami na kar 33,3 točke, potem ko je imela Norvežanka Eirin Maria Kvandal pri 95 metrih težave pri doskoku.

Svojo nalogo je dobro opravila v drugo tudi Špela Rogelj, ki je s 85,5 metra dodala svoj del v slovenski mozaik. Prednost Slovenije je bila še vedno velikanskih 27,2 točke. Urša Bogataj je z 91,5 metra potrdila slovensko nadvlado in spet nekoliko povečala naskok pred Norvežankami (28,9 točke).

Na vrhu je bila le še Nika Križnar, ki je zaokrožila veliko slovensko zmago. Druge Norvežanke so zaostale za kar 17,9, medtem ko tretje Avstrijke za 35,9 točke.

"Lani smo bile okrnjene, prejšnje leto tudi. Zdaj smo se skupaj zbrale. Noro, nimam besed," je bila v pogovoru za nacionalno televizijo vidno vesela Ema, ki je bila najbolj razpoložena slovenska skakalka.

Slovenke vladale že po prvi seriji

Ema je na tekmi skočila tudi kot prva od slovenskih vražjih deklet. Uspel ji je izjemen skok. Kar 96 metrov je skočila in le za pol metra zaostala za rekordom skakalnice, ki je v lasti Avstrijke Daniele Iraschko Stolz. Po prvi skupini skakalk je Slovenija krepko vodila za kar 19,5 točk pred Norvežankami. "Šla sem na polno. Zaupala sem vase. Rezultat je posledica tega. Upam, da nadaljujemo v tem stilu. Čaka me še en skok. Mirno moram iti naprej," je za nacionalno televizijo po prvi seriji dejala Ema.

Rogljeva je s 84,5 metra dolgim skokom potrdila izvrsten slovenski začetek, tako da je imela Slovenija po drugi skupini še vedno kar 18,9 točke naskoka.

Ema Klinec je opravila dva izjemna skoka. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Glavni trener Zoran Zupančič se je odločil, da spusti Bogatajevo z zaletnega mesta nižje. Kljub nižji hitrosti na mizi jo je odneslo 90 metrov, prednost Slovenije pa je po tretji tekmovalki znašala 18,5 točke.

Kot zadnja v prvi seriji je nastopila Nika in skočila 92,5 metra. V tej seriji je bila najdaljša, a je naredila slab doskok, zato sodniške ocene niso bile dobre. Slovenija je po prvi seriji vseeno vodila z lepo prednostjo 11,8 točke. "Veliko grenkega priokusa je bilo zaradi doskoka. Malce me je zmanjkalo. Preveč sem bila agresivna," je po prvem skoku dejala Križnarjeva.

Dosežki slovenskih skakalk v poskusni seriji Ema Klinec 85,5 metra

Špela Rogelj 80

Urša Bogataj 84

Nika Križnar 87 Najbolj razpoložene so bile Norvežanke, ki so imele pred drugouvrščenimi Slovenkami 8,5 točke prednosti. Tretje Avstrijke so zaostajale že 26,8 točke.

Slovenske skakalke se na domačih tleh dobro počutijo, kar so v preteklosti že večkrat dokazale. Pred dvema letoma je bila na Ljubnem tudi premierno ekipna tekma. V sestavi Jerneja Brecelj, Špela Rogelj, Nika Križnar in Urša Bogataj so osvojile drugo mesto. Pred njimi so bile le Nemke.

Lani so se pred njih zavihtele le Avstrijke, ki so slavile zmago za pičle 3,6 točke. Slovenska zasedba je takrat nastopila v sestavi Nika Križnar, Špela Rogelj, Katra Komar in Ema Klinec. Letos je tako prišla zgodovinska zmaga.