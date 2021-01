Čustva ob izjemnem uspehu prišla na plan: solz niso mogle zadržati #video

V zgodovino slovenskih ženskih smučarskih skokih bo sobota, 23. januar 2021, zapisana z zlatimi črkami. Štiriperesna deteljica v sestavi Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Nika Križnar je na domačem Ljubnem skočila do krstne ekipne zmage. Temu primerna so bila tudi njihova čustva po koncu tekme.

Prve besede po velikem uspehu slovenskih skakalk

V leto 2017 je treba pobrskati, da najdemo prvo žensko ekipno preizkušnjo v smučarskih skokih. V Hinterzartnu je bila takrat Slovenija peta, zanimiv pa je podatek, da je nastopila z identično postavo kot ob sobotni zmagi na Ljubnem. Že na drugi preizkušnji v Zau je bila ista postava druga. Leto pozneje so bila naša dekleta na tem japonskem prizorišču peta, prvič pa so v sezoni 2018/19 nastopila pred domačimi navijači na Ljubnem. Takoj so stopila na drugo stopničko zmagovalnega odra, uspeh ponovila tudi lani, ko so bile le 3,6 točke oddaljena od velikega zmagoslavja.

Zato pa so v najboljši luči zasijale danes, ko so deklasirale tekmice. Drugouvrščene Norvežanke so zaostale za 17,9, tretje Avstrijke 35,9 točke.

"Noro, nimam besed"

Spisale so zgodovino, je pa to druga slovenska zmaga na Ljubnem, potem ko je na posamični tekmi Maja Vtič leta 2016 že poslušala Zdravljico. Če je bilo takrat veliko ljudi v izteku skakalnice, se tokrat dekleta zaradi ukrepov covid-19 niso mogla veseliti, kot bi si zaslužila.

Ema Klinec je bila najbolj razpoložena v slovenskih ekipi in le za pol metra zgrešila rekord skakalnice. Foto: SZS

"Komaj sem čakala, da grem na tekmo. Hvala puncam, da nam je uspelo. Lani smo bile okrnjene, prejšnje leto tudi. Zdaj smo se skupaj zbrale. Noro, nimam besed," je bila v pogovoru za nacionalno televizijo vidno presrečna Ema Klinec, ki je bila tudi najboljša slovenska posameznica na ekipni preizkušnji.

"Smo kot 'dream team'"

Solze sreče so preplavile naše skakalke, kar so izpostavile po velikem zmagoslavju. "Solze so bile prisotne. Smo kot 'dream team'. Super ekipa smo. Vesela sem, da se je tako razpletlo," je povedala Urša Bogataj.

Družbo na zmagovalnem odru so jim delale Norvežanke in Avstrijke. Foto: SZS

Na Ljubnem ima ponavadi največ navijačev Špela Rogelj, ki je tudi najbolj izkušena v naši zasedbi: "Po mobitelu dobivamo sporočila, zato vemo, da nas spremljajo. Verjamejo v nas, mi v njih. Podpora od doma nam veliko pomeni, čeprav bi bilo veliko lepše, če bi bili tu z nami."

"Pričakovalo se je v tej smeri"

Rosne oči je imela tudi Nika Križnar, ki je skakala kot zadnja in imela na sebi največ pritiska. A je tako kot kolegice tudi sama opravila svoj del naloge, čeprav ima še veliko rezerv pri doskoku, kar je posledica poškodovanega gležnja: "Sanje so se mi uresničile. Piko na i smo postavile. Zelo smo lahko zadovoljne. Vse smo naredile top skoke. Pri meni so manjkale le finese. Nenehno se podpiramo. Že od vseskozi. To je osnova naše ekipe, da je prišla do zmage."

Nika Križar je nastopila kot zadnja in ob njenem drugem nastopu so ji sotekmovalke padle v objem. Foto: SZS

Uspeh je že pred začetkom konca vikenda na Ljubnem napovedal glavni trener Zoran Zupančič. Skoki na treningu in zlasti v petek v kvalifikacijah so vlivali upanje za dober dosežek na ekipni tekmi: "Pričakovalo se je nekako v tej smeri, vendar vseeno ni šlo brez borbe. Ema je s prvim skokom naredila ogromno dela. Ponesla je ostale punce, čeprav so se ostale nacije približevale. S padcem Norvežanke v zadnji skupini se nam je odprla pot do zmage, sicer bi bilo bolj tesno."

V nedeljo nova priložnost

Taktično se je odločil, da Emo postavi v prvo skupino. Na njenih krilih je Slovenija pridobila prednost. Od takrat naprej se je tlakovala pot do zgodovinske zmage, s katero je Slovenija prevzela prvo mesto v pokalu narodov. Ob tem je prvi mož stroke izpostavil vse skakalke in trenerje, ki so v preteklosti orali ledino v slovenskih ženskih smučarskih skokih. "Vesel sem te zmage. Največ pomeni v tako majhni deželi. Vesel sem, da so punce zdržale. Upam, da bomo na tem mestu zdržali čim dlje. Zavedamo se, da imamo tri zelo močne punce. Ema je naredila najboljši posamični rezultat, ostale so malenkostno grešile. A je bilo dovolj za zmago, kar pomeni, da smo zelo močni," je dejal Zupančič.

Glavni trener Zoran Zupančič je napovedal zmago, do katere so Slovenke nato tudi skočile. Foto: Vid Ponikvar

A vikenda na Ljubnem še ni konec. V nedeljo je na sporedu še posamična tekma, tudi na njej pa se lahko slovenski navijači nadejajo stopničk, morda tudi druge posamične zmage po letu 2016. Po današnjem dnevu je najbolj realna z Emo Klinec na čelu, saj ima Nika kar nekaj težav pri doskoku, pri katerem izgublja veliko število točk.