Negotovost pri skakalcih

V petek so zaradi premočnega vetra že odpadle kvalifikacije za nedeljsko posamično preizkušnjo, v zraku pa je celo današnja ekipna tekma. Razlog? Spet veter. Lani so bili slovenski skakalci na tem finskem prizorišču na odličnem drugem mestu in le streljaj od zmage.

Finska se je že v preteklosti večkrat izkazala za nehvaležno prizorišče smučarskih skokov, saj je veter ničkolikokrat že krojil potek in razplet tekem.

Včeraj bi morali skakalci opraviti z dvema trening skokoma in kvalifikacijskim, vendar je bila hitrost vetra premočna, da bi program pospravili pod streho. Sunki vetra so bili tudi 11 m/s. Trikrat so prestavili začetek treninga, ko se je žirija tekmovanja odločila, da zaključi s petkovim dnem.

Trenerji bodo morali tako počakati na današnji trening skok, da bodo določili imena štirih skakalcev, ki bodo branili barve svoje države na ekipni tekmi, ki naj bi se začela ob 16.15.

Pred tem naj bi bil ob 14.30 trening, na katerem bo nastopilo vseh 53 skakalcev. Čeprav je vremenska napoved nekoliko boljša od petkove, pa še vedno vlaga negotovost. Hitrost vetra med tekmo je predvidena na 5 m/s, sunki pa bi bili lahko močni do 8 m/s, kar je preveč za izvedbo skokov.

Dvakrat na drugo mesto, lani so se spogledovali z zmago

Če bo vreme dopuščalo, se bodo po skakalnici v Lahtiju spustili skakalci iz devetih držav, ki bodo skušali na ekipni tekmi priti do dobrih dosežkov.

Slovenija je v preteklosti dvakrat stala na odru za zmagovalce na moštveni preizkušnji na tem finskem skakalnem prizorišču. Leta 2002 in lani je bila druga v sestavi. Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek so 2020 za zmagovalno Nemčijo zaostali le 2,3 točke. "Lani, ko sem bil zadnji na ekipni tekmi, sem se malce ustrašil in sem v drugo naredil varen skok," je v nedavnem intervju za Sportal dejal Lanišek, ki je v tej sezoni naredil občuten napredek in je prvi mož naše izbrane vrste.

Peter Prevc upa, da bo le sestavil dobre skoke na tekmi. Foto: Guliverimage

Glavni trener Robert Hrgota je imel sicer v načrtu v skandinavsko državo odpeljati sedem skakalcev, vendar je bil Cene Prevc pred odhodom pozitiven na covid-19, zato je moral ostati doma v samo izolaciji.

Tako si bodo mesto v ekipi štirih skušali zagotoviti Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Žiga Jelar in Bor Pavlovčič. Jasno je, da ima mesto na ekipni tekmi že zagotovljeno Lanišek, verjetno pa tudi najstarejši od bratov Prevc.

Z rekordom skakalnice, ki ima velikost pri 130 metrih, se lahko pohvali Norvežan Johann Andre Forfang, ki je na svetovnem prvenstvu leta 2017 skočil 138 metrov.