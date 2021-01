Na Finskem zmagal veter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci so zbrani v Lahtiju, kjer bi morali ob 18. uri opraviti kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, a so organizatorji zaradi premočnega vetra te prestavili na nedeljo. V soboto bo na sporedu ekipna preizkušnja.

Po koncu tedna v Zakopanah so se najboljši skakalci preselili na Finsko, natančneje v Lahti, kjer bo v soboto ekipna tekma, v nedeljo pa posamična. Kvalifikacije za to bi morali opraviti ob 18. uri, a jih je premočan veter prestavil na nedeljo pred tekmo. Veter je odpihnil tudi treninge, ki so jih trikrat prestavili, tako da pred sobotno ekipno tekmo sledi še uradni trening.

Med 53 skakalci, ki se bodo potegovali za nedeljsko vstopnico, je tudi šesterica Slovencev: Tilen Bartol, Domen Prevc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič, Peter Prevc in Anže Lanišek. Slovenska vrsta bi sicer lahko nastopila s sedmimi močmi, a je Cene Prevc zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ostal doma.

V soboto ob 14.30 sledi uradni trening, ob 16.15 pa ekipna tekma. V nedeljo bodo najprej ob 14.30 poskušali izpeljati kvalifikacije, ob 16. uri pa še posamično preizkušnjo.

Program v Lahtiju Sobota, 23. januar

14.30 trening

16.15 ekipna tekma Nedelja 24. januar

14.30 kvalifikacije

16.00 posamična tekma

