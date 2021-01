Peter Prevc išče rezervne dele

Zadnjo postojanko svetovnega pokala v smučarskih skokih je hitro pozabil Peter Prevc, ki se mu ni uspelo uvrstiti v drugo serijo. Še vedno išče pravo formulo, ki bi ga pripeljala do želenih skokov in posledično rezultatov. Povsem drugačne volje je Domen Prevc, Cene pa prav tako kot Peter išče formulo rešitve.

Nekako je že celotno sezono v zraku vprašanje, kdaj se bo na kakšni postojanki poklopilo Petru Prevcu. Enajsto mesto v Innsbrucku je njegov najboljši dosežek, kar je daleč od tistega, kar je v tej sezoni pričakoval.

Vendarle je v prejšnji sezoni po daljšem obdobju prišel do zmage in bil z osmim mestom najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu. V tokratni pa mu ne teče tako, kot si želi.

Sicer je bilo pri njem v navadi, da je vedno ogreval svoj dizelski motor, vendar si želi, da bi bil v tem trenutku že ogret: "Čas je, da se moja mašina ogreje. Pri starejših letih je težje dobiti rezervne dele. Dalj časa potrebuješ, da pridejo. Verjeti moram, da bo dobro prišlo. Po zadnji temi sem malce razmišljal, kaj je dobro in kaj ne, nato pa hitro misli usmeril proti naslednji postojanki."

"To je odraz, da se dobro razumemo"

Vsi se veselijo dosežkov Anžeta Laniška. Foto: Sportida Najstarejši od bratov Prevc je na zadnji postojanki v Zakopanah naredil napako ob doskoku, ki ga je stala finalne serije. Tako je v drugo le spremljal moštvene kolege in se veselil, zlasti drugega mesta Anžeta Laniška: "To je odraz, da se dobro razumemo in drug drugemu privoščimo uspeh. Nisem bil le jaz. Tudi ostali so čakali na mrazu, da je Žaba zaključil. Če že jaz nisem vesel, ker pristanem, sem vesel vsaj za drugega."

Polovice sezone je za skakalci, nekdanji zmagovalec svetovnega pokala pa je na lestvici najboljših na 20. mestu, s čimer ni zadovoljen. In kateri rezervni del mu manjka? "Štarter," se je zasmejal in nadaljeval: "Manjka mi občutek v počepu, iz katerega bi se direktno izstrelil čez prelet. Tam pošiljam energijo v prazno, namesto direktno dol v smučino."

Domen vse bolj sproščen

Zato pa se je na Poljskem dvignil Petrov najmlajši brat Domen Prevc, ki ima razlog za optimizem in se že veseli naslednjih postojank. Osvojil je namreč osmo mesto in pokazal dva konstantna skoka, kar je dober kapital za nadaljevanje.

Foto: Sportida

"V petek sem na treningu uspešno nadgrajeval. V nedeljo so se mi stvari nato poklopile. Na mizo smo šli z novo idejo. Izteklo se je dobro. Nekaj rezerv je še. Na treningu bom skušal to popraviti. Veliko bolj sproščen sem. Še vedno moram imeti fokus za naprej. Osredotočen moram biti na naloge, ki jih imam. Upam, da se mi vse sestavi. Za Lahti nimam pričakovanj. Želim nadaljevati v smeri, kot sem jo začrtal v Zakopanah. Da se bodo odpravile napake, ki so bile prisotne v Bischofshofnu in Titisee-Neustadtu."

Ceneta žre

In kako gre tretjemu od bratov Prevc? Cene Prevc se je zasidral v ekipo za svetovni pokal, čeprav je poleti treniral z B reprezentanco. Na trenutke sestavi odlične skoke, a za zdaj le na treningih in kvalifikacijah. In to ga bremeni: "Nihanja je preveč. Ogromno ga je. To je največja frustracija, ki me daje. Rezultati so na malce nižji ravni. Najbolj me žre dejstvo, da mi na tekmi ne uspe realizirati skokov, ki si jih želim. To je moja glavna želja."

Foto: Sportida

V soboto in nedeljo bodo imeli vsi trije bratje Prevc novo priložnost, da se pokažejo v lepi luči, saj bodo skupaj z Anžetom Laniškom, Tilnom Bartolom, Žigo Jelarjem in Borom Pavlovčičem v četrtek odpotovali na naslednje prizorišče v Lahti na Finskem.