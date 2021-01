Cene Prevc pozitiven, namesto v Lahti v samoizolacijo

Ostali člani ekipe so bili na testu negativni in so že na prizorišču naslednjih tekem na Finskem. "V skladu s protokolom FIS so vse reprezentance pred začetkom tekmovanja še enkrat testirane. Tako je ekipa danes popoldan še enkrat opravila testiranje v Lahtiju, ki ni pokazalo nobene okužbe v slovenski ekipi. Reprezentanca bo tako na tekmah SP v Lahtiju nastopila brez Ceneta Prevca, ki je v domači oskrbi in se počuti dobro, saj zaenkrat nima nobenih simptomov," so zapisali v SZS.