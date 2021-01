Visokoleteča slovenska dekleta

Vsega eno tekmo so imele ženske skakalke v tej sezoni. V Ramsauu je sredi decembra zmagala mlada Avstrijka Marita Kramer, tik za njo pa se je uvrstila Nika Križnar, medtem ko je bila Urša Bogataj četrta.

Zaradi razmer s koronavirusom so nato odpadle preizkušnje v Saporu in Zauu, tako da so bile skakalke debel mesec brez tekem. Novo priložnost za nastop bodo imele na Ljubnem, kjer bosta v soboto in nedeljo ekipna ter posamična preizkušnja.

Slovenska dekleta imajo visokoleteče cilje, zlasti Nika: "Pričakovanja so visoka. Vedno si jih zastavim. Upam, da jih bom uresničila. Grem na vso moč. Poskušala bom odpraviti težave pri doskoku. Lani na Ljubnem nisem bila v najboljši formi in sem bila tretja. Nisem imel najbolj konstantnih skokov. Cilj je višji. Merim na najvišjo stopničko."

Upa, da poškodb ne bo več

Tako kot vse reprezentančne kolegice bo tudi ona pogrešala navijače, ki so se vselej v velikem številu zbrali na Ljubnem: "Prav to Ljubno najbolj zaznamuje. Daleč največ navijačev ima od vseh prizorišč v svetovnem pokalu. Vedno so mi pričarali nasmeh."

Nika Križnar je bila na prvi in edini tekmi v tej sezoni na odličnem drugem mestu. Foto: Reuters

Čeprav so jo pestile poškodbe, pa bo stisnila zobe in se optimistično podala na ljubensko napravo: "Pred kratkim sem imel poškodbo gležnja. Zvila sem si ga pri ogrevanju v telovadnici. Malce sem nerodno stopila. Nekoliko še čutim bolečino, ko igramo nogomet. Ampak je že veliko boljše, kot je bilo. Ovira me, vendar ni tako hudo. Bolečine v hrbtu je bilo v zadnjem času malo več. Trenutno poskušam te težave stabilizirati z vajami, ki so mi jih dali. Upam, da med sezono ne bo težav."

Ema do prvih domačih stopničk?

Na dobro uvrstitev je v Ramsauu upala tudi Ema Klinec, ki pa so se ji zaprla vrata zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus. Simptomov ni imela, tudi posledic ni čutila, vendar v tistem času ni mogla trenirati, zato je misli usmerila v študijske obveznosti: "Pozitiven test je nekoliko spremenil načrt začetka sezone. Na to smo bili nekako pripravljeni. Vedela sem, da se mi lahko to zgodi. Študij me je rešil, da sem misli usmerila drugam. Vrnila sem se bolj spočita. S tega vidika je bilo dobro. Morda imam malce pozitivne treme pred prvo tekmo, a menim, da je to le dodaten plus."

Ema Klinec bo v tej sezoni prvič razprla krila. Prvo tekmo svetovnega pokala v Ramsauu je morala namreč zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus izpustiti. Foto: Sportida

Kako je stati na odru za zmagovalke, Ema dobro ve, ta podvig pa ji še ni uspel na Ljubnem: "Prvi koraki v tej smeri so bili zagotovo narejeni na treningih. Na tekmi moraš biti miren in uresničiti vse. Če sem se iz preteklosti kaj naučila, sem se to, da ne smeš izsiljevati in da moraš biti osredotočen na skok. Potem vse pride samo od sebe."

Bogatajeva je bila zelo vesela, ker se je po daljši odsotnosti vrnila v takšnem slogu

Foto: Sportida Na visoko uvrstitev lahko računa tudi Bogatajeva, ki se je v tej sezoni vrnila po operaciji križnih kolenskih vezi in daljši rehabilitaciji: "Zame je bilo to nekaj povsem novega. Do lanskega leta sem imela glede poškodb precej sreče. Rehabilitacija je potekala dolgo. Veliko dela je, veliko ur na dan moraš posvetiti temu. Ko sem se vrnila, sem bila vesela, ker se mi je uspelo dobro vrniti. Želim si obdržati to raven. Kolena so malce bolj zapletena in določene vaje je treba ohranjati tudi zdaj. Hitro se ti zatrdi in gibljivost postane slabša. Glede na težo poškodbe sem bila zelo vesela četrtega mesta v Ramsauu, vendarle sem bila zunaj tekmovalnega ritma praktično eno leto. Upam, da bom dobro nadaljevala."