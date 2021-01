Rekord v slovenski reprezentanci

Moška sezona svetovnega pokala je že na polovici, dekleta pa so imela do zdaj komaj eno tekmo, potem ko so zaradi razmer z novim koronavirusom odpadle preizkušnje v Lillehammerju, Sapporu in Zau. Tako so sredi decembra nastopile le v Ramsauu, kjer se je naša izbrana vrsta proslavila.

Nika Križnar je skočila na drugo, Urša Bogataj na četrto mesto. Na žalost ni mogla nastopiti Ema Klinec, ki je bila prav takrat okužena s koronavirusom. Po mesecu premora brez pravih tekem je čas za nov lov za stopničkami v svetovnem pokalu. In prav te tri skakalke so tiste, od katerih lahko na domačih tleh na Ljubnem največ pričakujemo.

Na štartu rekordnih 12 Slovenk

V soboto bodo dekleta nastopila na ekipni tekmi, na kateri bodo naše skakalke celo favoritinje za zmago, dan pozneje pa bodo prav tako poskušale stopiti na oder za zmagovalke še na posamični preizkušnji. Tiha želja je najvišja stopnička.

Že zdaj pa je jasno, da bo v kvalifikacijah nastopilo rekordno število slovenskih skakalk. Poleg šestih, ki imajo zagotovljeno mesto med najboljšimi, bo še šest takšnih, ki bodo del nacionalnega paketa, kar je prvič v zgodovini slovenskih ženskih skokov.

Trener Zoran Zupančič je prepričan, da lahko slovenska dekleta skočijo do stopničk tudi na domači tekmi. Foto: Vid Ponikvar

Glavni trener Zoran Zupančič je z varovankami lahko opravil dva treninga tudi na Ljubnem, kjer pa so vadile še nekatere druge reprezentance, ki so nekoliko prej pripotovale v Slovenijo.

Slovenska ekipa na Ljubnem 1. Nika Vetrih (prvič na tekmah svetovnega pokala)

2. Jerneja Repinc Zupančič

3. Katja Markuta

4. Pia Mazi

5. Lara Logar (prvič na tekmah svetovnega pokala)

6. Maja Vtič

7. Ema Klinec

8. Jerneja Brecl

9. Katra Komar

10. Špela Rogelj

11. Urša Bogataj

12. Nika Križnar

Nika, Ema in Urša glavna orožja

"Glede na zadnji potek treningov so pričakovanja visoka. Dekleta so dobro pripravljena. Poletna sezona je bila na visoki ravni. Tudi v Ramsauu smo bili v igri za najvišja mesta. Prav tako smo na zadnjih tekmovanjih na Ljubnem posegli po stopničkah – z ekipo in dvakrat s posamičnim tretjim mestom. Morda lahko s kakšno tekmovalko več računamo na stopničke," je o pričakovanjih sprva dejal Zupančič.

Ema Klinec bo nastopila na prvi tekmi sezone, saj v Ramsauu zaradi okuženosti s koronavirusom ni mogla odpotovati. Foto: Sportida

Nato se je dotaknil treh, od katerih največ pričakuje: "Vsaka ve, kaj mora narediti za svojo najboljšo predstavo. Skozi vso sezono je treba biti zelo konstanten in odpraviti stvari, da na koncu sam od sebe pričakuješ najboljše rezultate. Ocenim lahko, da zelo konstantno skačejo tri skakalke. Nika Križnar kljub temu, da ima bolečine. Vedno je zagrizena, da vsemu nasprotuje. Druga je Ema Klinec. Žal je nismo videli v Ramsauu. Že pred tem je lepo skakala. Tretja je Urša Bogataj. Te so sposobne poseči po stopničkah. Jasno, z dobrimi skoki. Tudi od preostalih pričakujem dobre rezultate. Če bodo pokazale svoje najboljše skoke, lahko računamo na super uvrstitve."

Maja Vtič ima lep spomin na leto 2016, ko je na Ljubnem zmagala

Križnarjeva ima nekaj težav z gležnjem, ki si ga je zvila, in s hrbtom, a Zupančič verjame, da je to ne bo oviralo ta konec tedna na domačih tleh, kjer zaradi koronavirusa ne bo gledalcev, ki se vselej v zelo velikem številu zberejo ob ljubenski napravi: "Nika je izjemno agresivna tekmovalka. Vedno gre na polno. Nazadnje je najbolj trpel gleženj. Nika je tank v športnem smislu. Velikokrat to preseže. Nekaj bolečin ima tudi v hrbtu. Stalno so prisotne, ko opravljamo močne treninge in eksplozivnost. To rešujemo s preventivo. Včasih je potrebna tudi kurativa."

Maja Vtič je edina Slovenka, ki je zmagala na Ljubnem. Velik podvig ji je uspel leta 2016, v tisti sezoni pa je bila tretja najboljša skakalka. Foto: Vid Ponikvar

Na lanski izvedbi je slovenski reprezentanci na ekipni tekmi le 3,6 točke zmanjkalo do velike zmage, na posamični preizkušnji pa je bila prav Nika tista, ki je bila s tretjim mestom na zmagovalnem odru, kjer sta ji družbo delali lanska kraljica Maren Lundby in Eva Pinkelnig.

Prav posebne spomine na Ljubno pa ima Maja Vtič, ki je pred petimi leti zmagala pred domačimi navijači, na tretjem mestu pa se je z njo veselila še Špela Rogelj.