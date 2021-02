Norveška nesrečnica se je poškodovala še huje, kot je mislila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada norveška skakalka Eirin Maria Kvandal, ki je pred tednom grdo padla v Hinzenbachu in takoj namignila, da jo čaka dolgo okrevanje, je danes prejela izvide dodatnih pregledov, ki so pokazali še težjo poškodbo, kot je predvidevala. Najstnica ima poškodovano tako stransko kot križno vez desnega kolena, ob padcu pa je utrpela tudi poškodbo meniskusa. Čaka jo dolga pot do vrnitve na skakalnice.