Planica v pogovorih za dodatno tekmo na letalnici

Organizatorji tekem smučarskih skokov in poletov v Planici so v pogovorih z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) glede izvedbe ene od odpadlih tekem norveške turneje, je potrdil tiskovni predstavnik slovenske zveze (SZS) Tomi Trbovc. Najbolj verjeten je scenarij, da bi letalnica bratov Gorišek gostila tri posamične in ekipno tekmo.

S tem bi v dolini pod Poncami nadomestili posamično tekmo iz Vikersunda, s katero bi se morala sicer končati norveška turneja. Ta je zaradi ostrih ukrepov norveških oblasti, tako kot vsa preostala zimska tekmovanja na mednarodni ravni v deželi fjordov, odpadla.

V izjavi za STA so iz SZS potrdili, da so v pogovorih za izvedbo dodatne tekme v Planici, a da je vse odvisno od finančnega vidika.

Veliko bo odvisno tudi od finančnega priliva nosilcev

"V pogovorih za dodatno tekmo v Planici sta v zadnjem času predsednik SZS Enzo Smrekar in predsednik Fisa Gian-Franco Kasper. Če bi uspelo organizatorjem sestaviti finančni paket in znižati stroške do točke, da dodatno tekmovanje ne bi prineslo minusa, bi lahko prišlo do dogovora," je dejal Trbovc. Poslovati z minusom namreč ni v interesu nikogar, je še dodal. Pogovori bodo potekali še naslednjih nekaj dni, veliko pa bo odvisno tudi od finančnega priliva nosilcev televizijskih pravic.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Verjetni scenarij, ki ne bi predstavljal prevelikega posega v proračun, je dodatna četrtkova posamična tekma na letalnici bratov Gorišek. Tam bi morali biti po prvotnem sporedu dve posamični tekmi (26. in 28. marec), v soboto, 27. marca, pa še tradicionalna ekipna tekma.

Po informacijah SZS je Planica v pogovorih tudi za oživitev projekta "Pripelji se v Planico in poglej", tako imenovani "drive-in", ki se zaradi ukrepov v boju z novim koronavirusom ni uresničil za decembrsko svetovno prvenstvo v poletih. Več pa bo odvisno od ukrepov slovenskih oblasti v prihodnjih tednih.

