Še tretji dan zapored slovenske stopničke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obeta se nam še ena izjemno zanimiva tekma, kjer lahko od naših deklet znova pričakujemo napad na stopničke. V petek in soboto je najbolj navdušila Nika Križnar. Ta je na skakalnici Hinzenbachu v petek in soboto zasedla prvo in drugo mesto. Zelo visoko ciljajo tudi ostale naše tekmovalke.

Na kvalifikacijah, te se začnejo ob 11.00, bodo skakalo šest slovenskih skakalk – Nika Križnar, Urša Bogataj, Ema Klinec, Špela Rogelj, Jerneja Brecl in Katra Komar.

Kvalifikacije

Preberite še: