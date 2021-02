Emocije na vrhuncu: Končno se je poklopilo

Slovenija je pozdravila tretjo zmagovalko v svetovnem pokalu smučarskih skokov. Na najvišjo stopničko odra za zmagovalke se je v Hinzenbachu zavihtela Nika Križnar. Da je bil slovenski dan še bolj uspešen, je poskrbela Ema Klinec na drugem mestu. Glavni trener Zoran Zupančič je izpostavil, da so zmago že nestrpno pričakovali. Dekleti sta doživeli to, kar sta si želeli.

Slovenski dan v Avstriji, lahko zapišemo. V državi, ki ima v Mariti Kramer najboljšo skakalko z začetka sezone, potem ko je zmagala na treh od štirih tekmah, je bilo v znamenju slovenskega uspeha.

Tokrat ni bila dorasla slovenskima vražjima dekletoma Niki Križnar in Emi Klinec, ki sta stali na najvišji stopnički odra za zmagovalke. Vsega 0,8 točke ju je na koncu ločilo, premierne zmage pa se je tako veselila 20-letna Nika, ki je po Špeli Rogelj in Maji Vtič tretja Slovenka, ki je poslušala Zdravljico.

Ko so po prvi seriji zaradi nepravilnega dresa diskvalificirali vodilno Japonko Saro Takanaši, so se vrata slovenski reprezentanci do dvojne zmage odprla, dekleti pa sta to na koncu potrdili. Vprašanje je bilo le, katero bo stala na najvišji stopnički odra za zmagovalke. Ema je po prvem skoku vodila z 1,2 točke, na koncu pa se je točkovna drama razpletla v korist mlajše kolegice.

Uresničilo se je, kar sta si Nika in Ema želeli

"Sanje so se mi uresničile! Le to lahko povem. En krasen občutek je premagati vse. Sicer bi bilo boljše, da bi obe z Emo stali skupaj na prvi stopnički, a že to mi je pomenilo veliko, da sva ponovili zgodbo iz Kanderstega, mladinskega svetovnega prvenstva, kjer sva skupaj stali na stopničkah. Nepozabno! Upam, da mi uspejo taki skoki tudi jutri in v nedeljo."

Družbo na zmagovalnem odru jima je delala mlada Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki ima za seboj prav posebno zgodbo. Foto: Sportida

Pred točno tremi leti in dvema dnevoma je v Švici Križnarjeva postala mladinska svetovna prvakinja, Klinčeva pa podprvakinja: "En nor dan je za nami. Kot celotna ekipa smo naredili ogromno delo. Zdaj smo začutili, da je vse skupaj postavljeno na pravo mesto. Lahko le nadaljujemo s predstavami, kot so bile danes in s še boljšimi. Jaz malo v počepu preizkušam, kaj je bolje. Včasih se izide, včasih ne. V bistvu pa mi zdaj ne preostane drugega kot to, da se res prepustim celotni tekmi in da pokažem najboljše skoke. Drugo mesto je odlično, stati z Niko na stopničkah ... Enkrat sva se že pogovarjali, da se bo uresničilo in se je. Hvala vsem, ki so to omogočili. Gremo dalje dosegati dobre skoke in najboljša mesta."

"Končno se nam je poklopilo"

Razumljivo je bil presrečen glavni trener Zoran Zupančič: "Po vsem tem času smo nestrpno pričakovali zmago. Na koncu sta se dve naši punci udarili za to, katera se bo veselila prve zmage. Osem desetink je malenkost. Malce je veter vplival na razplet tekme. Super dan je za nami. Končno se nam je poklopilo. Nika je v drugo skočila perfektno, Ema nekoliko slabše. Vesel sem, da se je vse poklopilo. Na takšni poziciji smo že bili, vendar so bili bodisi nervoza bodisi pogoji, da se nismo veselili. Super uspeh in to na avstrijskih tleh. Dvojna zmaga in zgodovinski uspeh."

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski dekleti sta bili suvereni, a je bila vseeno prisotna nervoza, dokler nista prestali še kontrole opreme, ki je po prvem polčasu odžagala Takanašijevo: "Emocionalni trenutki so bili za njih kakor tudi zame. Vesel sem, da je Nika pobrala zmago. Emo morda malce jezi, a upam, da bo jutri napadala. Skoki, ki jih kažejo dekleta, so potrditev, da smo dobro delali. Vse izrečene besede se uresničujejo. Velik del ekipe je pokazal, da je sposoben skočiti med deset najboljših. Štiri do pet punc je takšnih. In to je dobrodošlo."

"Daleč je do prvenstvo. Upam, da bomo normalno trenirali."

Foto: Sportida Odlična forma slovenskih skakalk je dober obet pred nordijskim svetovnim prvenstvom, ki se nezadržno približujejo. Med 23. februarjem in 7. marcem ga bo gostil Oberstdorf, kjer bodo imela dekleta posamični preizkušnji na srednji in veliki napravi ter ekipno tekomo. A Zupančič poudarja: "Daleč je še do prvenstva. Upamo, da bomo normalno trenirali. Čakamo, kaj bo z Rasnovim, kjer imajo težave s snegom. Če bodo tekme odpadle, bomo imeli štirinajst dni miru do prvenstva. A ni dobro, da tekme odpadajo, ker so skoki za dekleta načeloma služba. In če ni tekme, tudi finančne nagrade, plače ni."

Slovenki sta se povzpeli tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Križnarjeva je po novem druga, Klinčeva tretja. Vodilna Kramerjeva ima 410 točk in 119 točk prednosti pred našo Niko, Ema pa zaostaja 145 točk.

Program Hinzenbach Sobota 11.30, kvalifikacije

12.45, posamična tekma Nedelja 11.00, kvalifikacije

12.15, posamična tekma