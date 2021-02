Smola avstrijskega skakalnega zvezdnika: sezone je konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgi skok je bil razlog, da levo koleno Gregorja Schlierenzauerja ni vzdržalo. Na skakalnici v Brotterodeju, ki ima točko K pri 105 metrih, je pri drugem skoku na treningu pristal pri kar 120 metrih. Sile so bile prevelike za njegovo koleno in prišlo je do neprijetne poškodbe.

Po pregledu z magnetno resonanco je postalo jasno, da ima natrgane kolenske vezi, kar pomeni, da ga čaka od šest do osem tednov rehabilitacije. Sezona se je tako za zmagovalca 53 tekem svetovnega pokala in dvakratnega lastnika velikega kristalnega globusa končala.

"Nisem bil v ekipi za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, a sem se odločil, da kljub vsemu nastopim na celinskem pokalu. Če gledam z druge plati, sem imel srečo v nesreči, saj si nisem v celoti strgal kolenskih vezi," je sporočil Schlierenzauer, ki je med drugim v bogati karieri dvakrat osvojil tudi prestižno novoletno turnejo.