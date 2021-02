Odlični obeti pred SP: Slovenci v Rasnovu le za Norvežani

Slovenski smučarski skakalci Nika Križnar, Ema Klinec, Žiga Jelar in Cene Prevc so na mešani ekipni tekmi v Rasnovu zasedli odlično drugo mesto. Na zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo prihodnji teden v Oberstdorfu, so Slovenci zaostali le za Norvežani, tretje mesto je pripadlo Avstrijcem.

Slovenija je v Rasnovu dosegla velik uspeh. Izjemno so Slovenci nastopili že v prvi seriji, po skokih Nike Križnar (95 m), ki je prišla še do tretjih zaporednih stopničk v treh dneh, Ceneta Prevca (94,5 m) in Eme Klinec (94 m) je Slovenija vodila, malce slabše je nastopil le Žiga Jelar (87 m), Slovenija pa je že po polovici preizkušnje zasedala drugo mesto.

Najboljše tri reprezentance. Foto: Sportida

Slovenski kvartet je blestel tudi v drugi seriji. Nika Križnar je že takoj po svojem skoku (95 m) prevzela vodstvo. V drugi skupini je nato Daniel Andre Tande Norveško, kljub odličnemu nastopu Ceneta Prevca (94,5 m), z dobrima dvema točkama prednosti znova popeljal na vrh. V tretji skupini je Ema Klinec (92 m) izničila zaostanek, Norveška in Slovenija pa sta bili po sedmih skokih povsem poravnani na vrhu. V zadnjem skoku pa je vodilni v seštevku skupnega pokala Halvor Egner Granerud (97 m) ugnal Jelarja (87 m). Slovenci so na koncu zbrali 945,3 točke, Norvežani pa 968,7. Za Norveško sta poleg Tandeja in Graneruda nastopili še Maren Lundby in Silje Opseth.

Tretja Avstrija (924,6 točke) je nastopila v postavi Eva Pinkelnig, Daniela Iraschko-Stolz, Manuel Fettner in Daniel Tschofenig.

Zdaj se bodo smučarji skakalci in skakalke preselili v Oberstdorf, kjer se bo prihodnji teden začelo svetovno prvenstvo. Tekma mešanih ekip, na kateri bodo med favoriti za kolajne brez dvoma tudi Slovenci, bo na SP v nedeljo, 28. februarja.

