Odličen uvod Laniška in Pavlovčiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarji skakalci so se danes z dvema skokoma na uradnem treningu spoznali srednjo skakalnico v Oberstdorfu, kjer bodo v soboto podelili prvi komplet medalj.

V prvi seriji je daljavo dneva s 106,5 metra postavil Norvežan Marius Lindvik, a je z nižjega zaletišča več točk zbral Markus Eisenbichler, ki je skočil 104,5 metra. Tretjo oceno je s 103,5 metra imel še en Norvežan, Robert Johansson. Anže Lanišek je bil s 101,5 metra odličen peti, Bor Pavlovčič pa z enako daljavo osmi. Cene Prevc je prav tako skočil 101,5 metra, imel je 16. oceno, Peter Prevc 98 metrov, kar je bila 24. ocena, Žiga Jelar je s 97 metri imel 34. oceno, Domen Prevc pa s 96,5 metra 37. oceno med 76 nastopajočimi.

V drugi seriji je dolžina 101,5 metra Eisenbichlerju znova prinesla najboljšo oceno serije, natanko 100 metrov je skočil Lanišek, kar je bila druga ocena serije, Halvor Egner Granerud je z 98,5 metra imel tretjo oceno. Pavlovčič je z enako daljavo imel peto oceno, tretji je bil znova Cene s 101 metrom in 15. oceno, Domen je pristal pri 94,5 metra in je imel 26. oceno, Jelar je s 94 metri imel 32. oceno, Petru pa se z 82 metri in 55. oceno poskus ni posrečil.

Kvalifikacije bodo na sporedu v petek po ekipni tekmi smučark skakalk.

Preberite še: