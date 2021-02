V sredinih kvalifikacijah na srednji skakalnici pred četrtkovo posamično preizkušnjo (ob 17. uri) za medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je japonska skakalka Sara Takanaši nakazala, da bi se lahko premierno veselila zlate medalje. Blestela je že na treningu, najboljša pa je bila tudi v kvalifikacijah.

V teh so blestela tudi slovenska dekleta. Pokazala so dobro pripravljenost. Ema Klinec je imela tretji, Jerneja Brecl četrti, Nika Križnar peti rezultat, nekoliko slabši skok pa je uspel Urši Bogataj, ki je bila osemnajsta. Obeti, da bi se lahko Slovenija v četrtek veselila zgodovinske ženske medalje, so izvrstni. Drugo mesto je pripadlo Avstrijki Mariti Kramer, ki je zaradi smole z boleznijo covid-19 testi izgubila rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

Kvalifikacije za četrtkovo tekmo na srednji skakalnici 1. Sara Takanaši (Jap) 103 m/142,6 točke

2. Marita Kramer (Avt) 101,5/140,1

3. Ema Klinec (Slo) 98/135,4

4. Jerneja Brecl (Slo) 102/135

5. Nika Križnar (Slo) 98,5/130,7

6. Daniela Iraschko Stolz (Avt) 95/129,4

7. T. M Bjoerseth (Nor) 101/129

8. Silje Opseth (Nor) 97/128,8

9. Sophie Sorschag (Avt) 98,5/127,2

10. Juki Ito (Jap) 99/126,5

…

18. Urša Bogataj (Slo) 91,5/102

Rumena majica je motivacija

Osrednja favoritinja je sicer Križnarjeva, ki je v tej sezoni odlično razpoložena. Dvakrat je med drugim celo zmagala in na zadnji postojanki v Rasnovu oblekla celo rumeno majico. V Oberstodrf je pripotovala z devetimi točkami prednosti pred Takanašijevo, ta je izvrstno razpoložena v Nemčiji.

Rumena majica je za Niko Križnar spodbuda. Foto: Sportida

"Pravzaprav je rumena majica motivacija. Nekako imam postavljene višje cilje kot do zdaj. Ta bo dodatna motivacija. Vem, da se znam zbrati," pravi Nika, ki s kvalifikacijskim skokom, kot je povedala za nacionalno televizijo, ni bila zadovoljna: "Nisem še našla svojega pravega skoka. Če sem včeraj mislila, da sem opravila tehnično dober skok, sem se zmotila. Danes sem hotela narediti isto. Ni se izšlo najbolje. Jutri bom šla s polno glavo na tekmo. Ne vem natanko, kaj moram narediti, da bom osvojila skakalnico."

Da bi na prvenstvu razmišljala o čem drugem kot o medalji, bi bilo nenavadno, saj je pokazala, da je sposobna skočiti do nje: "Pogrela bi me. Sicer ne želim gledati na tekmo drugače. Svetovno prvenstvo vidim kot tekmo za svetovni pokal. Moram se umiriti, sproščeno odskakati. Če bo prišla medalja, bom zavriskala in se veselila."

Upa, da je ona nevarna tekmicam, ne one njej

O tekmicah ne razmišlja, saj je osredotočena nase, ob tem pa dodaja: "Upam, da sem jaz njim tekmica, ne one meni."

Upa, da bo do četrtka "prespala" skakalnico v Oberstdorfu. Foto: Sportida

Čeprav je stara šele 20 let, ima za seboj že kar nekaj kilometrine. Na vsaki tekmi se kaj novega nauči, predvsem pa je izjemno motivirana in željna uspehov. Glavni trener Zoran Zupančič je že večkrat poudaril, da je kot tank in da jo je treba včasih povleči nekoliko nazaj.

Zaveda se, da je priložnosti za medaljo kar nekaj

"Nikoli še nisem bila tako visoko v svetovnem pokalu. Na začetku me je stiskalo na Ljubnem, ko sem skakala med zadnjimi. Dodaten pritisk je bil to. V Hinzenbachu sem se znala že dobro zbrati. Bolj sem se umirila. Tudi zdaj se moram. Če bom napadala, bom naredila veliko tehničnih napak. Zdi se mi, da mi je na zadnjih tekmah dobro uspelo. Iz tekme v tekmo nadgrajujem," poudarja najboljša Slovenka v tej sezoni.

Slovenske skakalke bodo napadale medaljo tudi na petkovi ekipni tekmi. Foto: SloSki

Zaveda se, da imajo dekleta na letošnjem prvenstvu več priložnosti za medalje. Na preteklih so skakale le na srednji napravi in na mešani tekmi. Zdaj imajo še ekipno preizkušnjo, povrhu vsega pa so prostor kot fantje dobila tudi na večji napravi. Priložnosti za medaljo je več kot dovolj: "Res smo močni. Vsa ekipa je zelo močna. Če nam bodo uspeli zares dobri skoki, imamo velike možnosti. Vedno smo jih imeli, vedno jih bomo imeli. Ekipne tekme me motivirajo še bolj. Bolj se sprostim in uživam. Veselim se jih in komaj čakam."

