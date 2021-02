Brez boja morala predati rumeno majico slovenski skakalki: Ni bilo lahko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po koncu tedna v Hinzenbachu, kjer je slovenska skakalka Nika Križnar skočila do prve zmage, je imela avstrijska skakalka Marita Kramer, ki se je rodila na Nizozemskem in se pri šestih letih preselila v Avstrijo, devet točk naskoka pred slovensko predstavnico.

Rumena majica vodilne je bila v njenih rokah. Ko je prišla v Rašnov v Romunijo, se je zanjo začela kalvarija. Njej test za covid-19 je bil pozitiven, vendar rezultat ni pokazal prave vrednosti, saj so bili vsi nadaljnji negativni.

Kljub vsemu ni mogla nastopiti na nobeni od tekem in vodilno mesto v svetovnem pokalu je morala predati brez boja. Z dobrimi nastopi in novo zmago je do rumene majice skočila Križnarjeva, ki je Romunijo zapustila s petimi točkami prednosti pred Japonko Saro Takanaši. Tretja Norvežanka Silje Opseth zaostaja za 134, Kramerjeva na četrtem mestu pa 151 točk.

"Ni bilo lahko, da sem na takšen način izgubila rumeno majico. Ampak je sezona nora."

"Dobra novica je, da je bil še en test za covid-19 negativen, kar pomeni, da bom lahko nadaljevala s tekmami. Težko je razumeti vse skupaj. Rezultat na moj test je bil napačen in zato nisem mogla nastopiti, čeprav so nadaljnji testi pokazali, da sem negativna. Ni bilo lahko, da sem na takšen način izgubila rumeno majico. Ampak sezona je nora," je na družbenem omrežju zapisala Kramerjeva.

Nika Križnar bo na svetovno prvenstvo v Oberstdorf odpotovala kot vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Sportida

Kljub težavam v Romuniji ne izgublja motivacije za najvišje dosežke. Že v tem tednu bo lahko pokazala svojo moč na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu - v četrtek bo prva posamična preizkušnja na srednji skakalnici: "Pozitivna novica je, da sem imela še en test negativen, kar pomeni, da bom nastopila na prvenstvu. Doma bom zdaj opravila zadnje priprave pred povratkom na skakalnico. Komaj čakam."