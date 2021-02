Hrgota zažugal Lanišku: Namlatil te bom, če boš pretiraval

Ko se je decembra na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici zgodila afera in je odnesla glavnega trenerja Gorazda Bertonclja, se je vodstvo Smučarske zveze Slovenije odločilo, da vodenje reprezentance zaupa njegovemu pomočniku Robertu Hrgoti.

Čeprav šteje šele 32 let, se ni ustrašil izziva. Z nekoliko drugačnim pristopom je skušal prebuditi skakalce in jih pripraviti na nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Prvi adut je bil Anže Lanišek, ki je kazal odlične skoke že pred odhodom v Nemčijo, dobro formo pa kazal nato tudi na treningu in kvalifikacijah.

"Želeli smo si jo, dobili smo jo"

Vedelo se je, da bi lahko padla še tretja medalja, potem ko je bila Ema Klinec zlata v četrtek, dan pozneje pa še ženska ekipa srebrna. "Pred poskusno sem mu rekel, da ga bom namlatil, če bo pretiraval. Pojdi na tekmo, skačeš dobro. Uživaj, to je lahko tvoj trenutek," je glavni trener Robert Hrgota v smehu v pogovoru za nacionalno televizijo dejal po koncu posamične preizkušnje.

Foto: Sportida

Razlog za zadovoljstvo je bilo veliko, saj je Lanišek osvojil bronasto medaljo, kar je peta posamična slovenska moška kolajna na nordijskih svetovnih prvenstvih - Franci Petek (zlato-1991), Rok Benkovič (zlato-2005) in Peter Prevc (srebro in bron-2013).

"Čustva so, ne vem kje točno. Želeli smo si jo, dobili smo jo. Morda skoki niso bili tisti najboljši, vendar je bila tekma nervozna. Vsi so delali napake. Tisti, ki jih je naredil najmanj, je osvojil medaljo. Poizkušal sem biti umirjen. Tako ali tako nisem imel kaj več za narediti. Anže je naredil svoje. Če si v formi in si pustiš uživati ter daš smučkam dihati, te vedno ponese in tako osvojiš tretje mesto."

"Na koncu štejemo padle in medalje. Odleglo je."

Na vprašanje, kako mu ga je uspelo ohraniti mirnega, je odgovoril: "Tu nisem samo jaz. Več ljudi je zraven. Vsak da nekaj v mozaik. Kot glavni trener imam morda tisto zadnjo besedo. Evforija je lahko, vendar je treba biti na osredotočen na stvari, ki štejejo na skakalnici. Na koncu štejemo padle in medalje. Odleglo je. Naslednji teden lahko nadaljujemo normalno in se veselim jutrišnje tekme."

Srebrni Karl Geiger, zlat Piotr Zyla in bronast Anže Lanišek. Foto: Reuters

Na tekmi mešanih ekip bo Slovenija nastopila v sestavi Nika Križnar, Bor Pavlovčič, Ema Klinec in Anže Lanišek. Po prikazanem se obeta še četrta slovenska medalja na tem prvenstvu. Dekleta so tako tudi nekako sprostila moški del skakalne ekipe, potem ko so bila uspešna v četrtek in petek.

"Največji pritisk je za nami"

"Rekli smo, da ne moremo štafetne palice predati. Za enkrat vodijo," se je v šali zasmejal Hrgota in nadaljeval: "Mislim, da moramo ta veter v jadrih obdržati, se pustiti toku. Mislim, da smo lahko lačni uspehov. Pokazali smo, da lahko. Prva tekma je najtežja. Pričakovanja so največja. Če po prvi ne uspe, lahko živci odigrajo svoje. Največji pritisk je za nami. Ta rezultat lahko ponese ostale. Bor je bil odličen osmi. Včeraj me je bilo že malce strah, če se je izgubil. Pohvalil bi Ceneta, ki je končno naredil dva dobra skoka. Takšnega Ceneta potrebujemo. Zadaj imamo tri fante, ki se bodo še zbudili."

Foto: Vid Ponikvar

In kaj pravi pred nedeljsko tekmo mešanih ekip, na kateri se pričakuje nova slovenska medalja? "Osredotočeni moramo biti na stvari, ki so pomembne, in potem se bomo veselili," je zaključil Hrgota.