Trnova pot slovenke junakinje: zaradi grenkih izkušenj postala močnejša

Slovenija slavi smučarsko skakalko Emo Klinec, ki se je pri 22-letih z zlatimi črkami zapisala v zgodovino tega športa. Osvojila je zlato medaljo, njena pot do uspeha kariere pa je bila izjemno težka, s številnimi preprekami. Spogledovala se je celo z zaključkom kariere. A je vztrajala in dočakala nagrado. Zlato nagrado.

Ema Klinec je nase prvič resneje opozorila 15. avgusta 2013, ko je pri 15 letih zmagala na poletnem grand prixu v Courchevelu. Slovenija je v njej dobila skakalko za najvišje domete. Zanjo je značilno, da vedno stremi k perfekciji, kar jo je včasih tudi zaviralo, da ni razprla kril, kot si je želela.

Dve poškodbi kolena pa sta bili tisti, ki sta zamajali njene temelje. Prvič je imela smolo na tekmi alpskega pokala v italijanskem Predazzu, ko je štela vsega 15 let. Strgala si je desno kolensko vez in se odpravila na dolgotrajno rehabilitacijo. Sanje o nastopu na premiernih olimpijskih igrah so takrat izpuhtele.

Smola se jo je držala tudi v tej sezoni

Druga se ji je zgodila decembra 2018 na državnem prvenstvu. Spet niso zdržale križne vezi. Tokrat v levem kolenu in pred njo je bila nova težka pot vrnitve na stara pota. Prav po tej poškodbi je razmišljala celo o koncu kariere, saj se ji je v glavi nabralo veliko stvari.

A je ljubezen do skokov zmagala. Ko se je vrnila poleti 2019 je rekla: "Zdaj sem tukaj in pripravljena."

Čustva so po vseh težavah, ki jih je imela na športni poti, zaigrala. Foto: Sportida

Smola se jo je držala tudi v tej sezoni. Najprej jo je zaustavil pozitiven test na covid-19, zaradi česar je morala izpustiti uvodno preizkušnjo svetovnega pokala. Težka udarca je prejela na domačem Ljubnem in Hinzenbachu. Čeprav je bila dvakrat druga, kar sta vrhunska dosežka, še ni bil čas, da bi stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. In to si je nadvse želela.

Avstrijska šola je bila poučna

Zlasti tekma v Avstriji je imela posebno težo, saj je že naslednji dan skušala narediti spremembe pri izvedbi skokov in bila kaznovana s slabšimi uvrstitvami. Pred prvenstvom je dejala, da je bila to zanjo ena izmed največjih šol.

Veliko veselje na zmagovalnem odru. Prvič v karieri je stala na najvišji stopnički na tekmah najvišjega ranga. Foto: Sportida

In prav vsi ti težki trenutki so ji izoblikovali trdnejšo osebnost. Vseskozi je vedela, da je pripravljena na zmago, potrpežljivost pa je bila tista, ki je bila pri vsem ključna. "Vedno sem nekako verjela vase. Imela srečo, da so tudi drugi. Brez njih me danes ne bi bilo tukaj. Vse, kar se je dogajalo v tej sezoni, me je gradilo kot osebo," je v pogovoru za nacionalno televizijo povedala Ema.

Poslušala očetov nasvet

Dočakala jo je na najbolj pomembni tekmi sezone. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je preskočila vse konkurentke in stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalke. Čustva so razumljivo zaigrala. Solze sreče so prišle na plan, v objemu reprezentančnih kolegic pa se je veselila uspeha kariere.

Foto: Guliverimage

Okoli vratu si je nadela zlato medaljo in v njeno čast je zaigrala Zdravljica. Po Franciju Petku in Roku Benkoviču je postala tretja Slovenka z nazivom svetovna prvakinja. Do vrhunca je skočila na istem prizorišču kot Benkovič pred 16 leti. "Zelo lepo jo je imeti okoli vratu. Ati mi je enkrat rekel, naj dam roko gor v zahvalo Sloveniji, svoji državi, ko bom nekoč poslušala Zdravljico. Uživala sem in bila ponosna, da sem Slovenka," je dejala skakalka s Poljan nad Škofjo Loko.

"Tudi v petek si zaslužimo kaj pobrati"

Zaveda se, da se je danes svetovno prvenstvo šele začelo in so v igri še tri medalje. Prva že v petek na ženski ekipni tekmi, nato v nedeljo na tekmi mešanih ekip, v drugem tednu prvenstva pa se bodo dekleta pomerila še na večji skakalnici, kar bo premierno.

Razveselila se je veselih obrazov reprezentančnih kolegic, s katerimi bo v petek napadala novo medaljo na ekipni preizkušnji. Foto: Sportida

"Jutri je nova tekma, čaka me ekipna tekma. To je eden glavnih ciljev te sezone. Pripravila se bom kot na vsako. Prispevati želim čim večji delež k ekipnem uspehu. Tudi jutri si zaslužimo kaj pobrati," pravi Ema.

Po videnem bodo Slovenke bile bitko za zlato medaljo z Norvežankami, kar bi bil nov izvrsten dosežek slovenskih ženskih skokov.