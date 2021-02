Izvrstno: Anže Lanišek ima bronasto medaljo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Lanišek je skočil do bronaste medalje. Foto: Sportida

SP v Oberstdorfu, srednja skakalnica (M):

Anže Lanišek je razveselil slovenske privržence skakalcev. Z mirnostjo se ni ustrašil izziva in že po prvi seriji dal vedeti, da bo nova medalja romala v slovenske roke. Za vodilnim Piotrom Zylo je na drugem mestu zaostajal tri točke. Ko je v drugo skočil za zeleno črto, ki označuje, do kam mora skakalec skočiti za prevzem vodstva, je bilo nekaj negotovosti, vendar je kmalu jasno, da je prehitel Halvorja Egnerja Graneruda, ki je v drugo napadal s 16. mesta in na koncu osvojil nehvaležno četrto mesto. Medalja je bila slovenska. Vprašanje je bilo le ali bo srebrna ali bronasta, saj je na vrhu stal še Zyla, ki se ni ustrašil izziva.

Poljaki bodo imeli tudi v naslednjih dveh letih aktualnega prvaka na srednji skakalnici, saj je s tem uspehom nadomestil Dawida Kubaskega, ki je bil najboljši pred dvema letoma v Seefeldu.

Bor Pavlovčič je skočil 101,5 metra, kar je zadoščalo za enajsto mesto. V drugo je ob slabših razmerah v zraku iztisnil 98 metrov, kar je na koncu na krstnem nordijskem svetovnem prvenstvu zadoščalo za odlično osmo mesto.

Kot prvi od slovenskih skakalcev pa je na tekmi skočil Cene Prevc, ki je bil s 102 metra po prvi seriji 20. Težavo je imel pri doskoku, zato je izgubil nekaj dragocenih točk. V drugi napake ni ponovil in je z 98 metri napredoval pet mest. Žiga Jelar je v prvo pristal pri 96 metrih, v drugo le 90,5 metra in bo na koncu osvojil 28. mesto.