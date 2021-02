Skakati začel zaradi Benkovičevega uspeha: bo šel na istem kraju po njegovih sledeh?

Ko gledamo Anžeta Laniška v zadnjih sezonah, vidimo povsem drugačno osebo. Umirjenost je tista, ki ga krasi. V glavi ima sestavljeno sliko, za kar je zagotovo pripomoglo tudi družinsko življenje. Čeprav šteje šele 24 pomladi, deluje zlasti v tej zimi zelo zrelo.

Četudi se mu kdaj prikrade kakšna napaka, jo zna prespati in iti naprej. Prav zaradi tega ima za seboj najboljšo sezono v karieri. V skupnem seštevku svetovnega pokala je na šestem mestu, štirikrat je skočil na oder za zmagovalce, zaradi česar je že pred prvenstvom spadal v širši krog favoritov za odličja.

Zaradi Benkoviča začel skakati

Pred odhodom v Oberstdorf je bilo pri njem odprto le eno vprašanje. Ali je izgubil tekmovalni ritem, ker ni odšel na generalko pred prvenstvom v Rasnov. A smo takoj ob prvem stiku s srednjo skakalnico dobili odgovor, saj je pokazal dobre skoke. "Po eni strani ja, po drugi ne. Strinjam se z določitvijo, da sem ostal doma. Ni mi bilo slabo. Dobro sem se imel. Več dodatnega časa sem preživel z družino," je o tekmovalnem premoru dejal Lanišek.

Foto: Sportida

V kvalifikacijah in poskusnem skoku je imel od njega boljši rezultat le vodilni mož v svetovnem pokalu Halvor Egner Granerud. Drugi je bil tudi na sredinem treningu, medtem ko je četrtkovega izpustil.

Oberstdorf ima zanj posebno težo v karieri. Prav tu je Rok Benkovič leta 2005 osvojil zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Oba namreč prihajata iz skakalnega kluba iz Mengša. "Zaradi njegovega uspeha sem začel skakati. Da bi gledal preveč nazaj, pa ne. Morda bom na tekmi pogledal še kakšen posnetek," je pred odhodom na prvenstvo dejal Lanišek, ki je bil takrat star osem let.

"Danes je nov dan. Vemo, kaj se bo podelilo."

Zaveda se, da je med favoriti za današnje odličje, o pritisku pa je pred potjo v Nemčijo povedal: "Dodaten pritisk si sam ustvariš v glavi. Še naprej bom osredotočen na svoje skoke. To je tisto, kar bo prineslo rezultat. Vsi vemo, kaj na prvenstvu šteje. Cilj je medalja. Rad bi naredil celostno zgodbo. Le ta prinaša rezultat."

Ostati mora zbran na svoje naloge, kar se zaveda tudi sam. Foto: Sportida

S kvalifikacijami je bil zadovoljen, a se zaveda, da bo moral ponovno čez enak postopek. Izsiljevanja ne bo smelo biti. "Danes je nov dan. Vemo, kaj se bo podelilo. Lepo se bo treba zbrati in se osredotočiti na izvedbo."

Slovenija ima po zaslugi Eme Klinec in ženske ekipe (Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec) na tem prvenstvu že dve skakalni medalji – zlato in srebrno. Danes je torej nova priložnost, videti pa je, da je le Lanišek tisti, ki lahko od Slovencev do nje skoči. Če bi mu uspel podvig, bi bil četrti slovenski skakalec s tovrstnim dosežkom. Pred njim so do odličja na nordijskih svetovnih prvenstvih na posamičnih tekmah skočili Franci Petek (zlato leta 1991), Rok Benkovič (zlato leta 2005) in Peter Prevc (srebro in bron leta 2013), ob tem pa ima Slovenija še dva ekipna brona iz 2005 in 2011.