Zdaj gre zares tudi za slovenske orle

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu se danes začenja zares tudi za smučarske skakalce. Ob 20.30 bodo na sporedu kvalifikacije pred jutrišnjo tekmo na srednji skakalnici. Ob Anžetu Lanišku in Boru Pavlovčiču sta mesto v slovenski ekipi dobila še Cene Prevc in Žiga Jelar. Odpadla sta brata Peter in Domen Prevc.