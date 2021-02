Pri Petru Prevcu se je uresničil črn scenarij

Po dveh treningih na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu se je glavni trener Robert Hrgota odločil za četverico skakalcev, ki bo v petek skakala v kvalifikacijah. Ob Anžetu Lanišku in Boru Pavlovčiču sta mesto dobila še Cene Prevc in Žiga Jelar. Odpadla sta brata Peter in Domen Prevc.

Tri skoke so imeli skakalci na voljo tudi v četrtek, po veliki zmagi Eme Klinec, da si zagotovijo mesto v kvalifikacijah. Glavni trener Robert Hrgota se je že pred prvenstvom odločil, da sta Anže Lanišek in Bor Pavlovčič varna. Odlično sta bila razpoložena že v sredo, zato v četrtek sploh nista skakala.

Zato pa se je četverica potegovala za preostali dve mesti. Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc in Žiga Jelar so se bojevali med seboj. V četrtek je imel Jelar pri prvem skoku deveto oceno, Domen Prevc 19., Peter Prevc 21. in Cene Prevc 30. rezultat. V drugi seriji je bil Cene Prevc 11., Domen Prevc 27., Peter Prevc 34. in Jelar 35. V tretji seriji, na vseh treh treningih je bil najboljši prvi favorit tega SP, Norvežan Halvor Egner Granerud, je bil Jelar osmi, Cene Prevc 11., Domen Prevc 21. in Peter Prevc 27.

Po treningu se je Hrgota odločil za Ceneta in Žigo, kar je pomenilo, da bo Peter ostal brez posamične preizkušnje na srednji skakalnici. Za dobitnika srebrne in bronaste posamične medalje s prvenstva v Val di Fiemmeju leta 2013 se je uresničil črn scenarij. Pred odhodom v Oberstdorf je namreč poudaril, da bi se rad uvrstil v ekipo za posamično tekmo, hkrati pa izrazil strah pred neuspehom. "Sicer bom imel veliko prostega časa," je dejal. In zdaj se je črn scenarij uresničil. Trening na večji skakalnici bo šele prihodnjo sredo, kar pomeni, da bo skoraj en teden brez skokov.