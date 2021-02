Slovenkam se je za las izmuznila zlata medalja

Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Ema Klinec so osvojile srebrno medaljo. Za vsega 1,4 točke so bile oddaljene od velikega zlata.

Slovenija ima na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu že drugo medaljo. V četrtek se je veselila naslova prvaka Ema Klinec, dan pozneje pa so srebrne postale štiri Slovenke, ki so bile za vsega 1,4 točke oddaljene od velike zmage. Ob Emi so se srebrne postale še Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj. Pred tekmo je slovenski tabor doživel šok, saj je moral zaradi pozitivnega rezultata na covid-19 v izolacijo glavni trener Zoran Zupančič. Bronaste so postale Norvežanke.

SP v Oberstdorfu, ekipna tekma (Ž)

Slovenske skakalke so pred tekmo doživele šok, potem ko so izvedele, da jim na trenerski tribuni z zastavo ne bo mahal Zoran Zupančič, ki je bil pozitiven na testu za koronavirus. Nastope deklet je moral spremljati tako v hotelu prek televizijskega ekrana. Čeprav se je zanj negativno začel dan, pa je imel v nadaljevanju razlog za zadovoljstvo, saj so slovenska dekleta osvojila srebrno medaljo. A je tudi sam preživljal dramo, saj je Avstriji v zaključku uspel veliki met.

Čast prvega skoka v prvi skupini je v naši reprezentanci pripadla najboljši skakalki v skupnem seštevku Niki Križnar. Svoje delo je opravila suvereno in po prvem skoku dolgim 98 metrov je Slovenija vodila pred Avstrijkami za 5,9 in Norvežankami 7 točk.

Glavni trener se je odločil za kadrovsko spremembo. Namesto Jerneje Brecl, ki je bila na posamični preizkušnji deveta in je bila s četrtim mestom razpoložena tudi v kvalifikacijah, je v drugo skupino postavil Špelo Rogelj, ki je bila del zmagovalne zasedbe z ekipne tekme na Ljubnem. Pri prvem skoku je upravičila zaupanje in pokazala odličen skok. S 93,5 metra je še povečala naskok pred preostalimi reprezentancami. Za kar 20 točk je zaostajala Avstrija in 23,3 točke Norveška.

Tudi Urša Bogataj je z 91,5 metra korektno opravila nalogo in ubranila vodstvo. Priznala je, da je bila nervozna pred nastopom, a se je uspešno zoperstavila izzivu. Po njenem nastopu so Norvežanke za Slovenkami zaostajale 15,8, tretje Avstrijke pa 19,8 točke.

Kot zadnja je od naših tekmovalk nastopila včeraj zlata Ema Klinec. Skok se ji ni posrečil. Pristala je pri vsega 91 metrih. V tej skupini je odlično nastopila osmoljenka posamične preizkušnje Marita Kramer, ki je v četrtek po prvi seriji vodila, nato pa padla na četrto mesto. Njena daljava je znašala 102,5 metra. S tem dosežkom je Avstrija celo prehitela našo reprezentanco in imela pred drugo serijo pred Slovenijo 1,4, pred Norveško pa 4,4 točke prednosti.

Nika je v drugo skočila kar 106 metrov, vendar pri ekstremni daljavi ni naredila doskoka. A to ni vplivalo na rezultat. Slovenija je po njenem nastopu spet prevzela vodstvo pred Avstrijo in Norveško, ki sta imeli 4,4 oziroma 12 točk zaostanka.

Rogljeva je tudi v drugo vnovčila izkušnje in se ni ustrašila pritiska, ki ga je nosila. S 96,5 metra je spet izdatno pripomogla, da je Slovenija pobegnila Avstriji na 12,9 točke.

Zadovoljna je bila tudi Bogatejva, ki je s 97 metri potrdila kandidaturo za zlato medaljo. Pred zadnjo skupino je imela Slovenija tako 12 točk prednosti pred Avstrijo. Vse je bilo tako v rokah včeraj zlate Eme. Tudi tokrat je Kramerjeva izvrstno nastopila in s 104 metri vrgla naši tekmovalki rokavico. Že po prvem skoku je govorila, da ni skočila z energijo, odločno z nogama, kot to zna. Tudi pri drugem ji ni uspel najboljši skok. S 95,5 metra je skupaj z reprezentančnimi kolegicami v izteku skakalnice čakala, kaj bo pokazal semafor. Na koncu so Avstrijke za pičle 1,4 točke slavile zmago in skočile do zlate medalje.