Včeraj proslavljanje zlate medalje, danes šok

Zoran Zupančič tako do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji, zato bo na današnji tekmi vodenje ekipe prevzel Anže Lavtižar. "V skladu s strogimi protokoli za zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki jih je sprejela Smučarska zveza Slovenije, tveganih stikov ni bilo. Vse članice slovenske reprezentance so bile na današnjem testiranju negativne in bodo v popolni sestavi napadale novo medaljo," še sporočajo iz SZS.

Včeraj so se v slovenskem taboru veselili zlate medalje Eme Klinec na srednji napravi, danes so doživeli manjši šok.

