Koktejl, ki ga ne zna opisati

"Na tekmi ni bilo težko biti trener. Vedeli smo, da smo dobro pripravljeni. Rezultat je na koncu plod preteklega dela. Zgodilo bi se lahko marsikaj. Velikokrat smo že potegnili kratko. Tudi tokrat so bile razmere take, da smo večkrat imeli smolo. Na koncu smo potegnili maksimum," je glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič razložil, kako je bilo stati na tribuni, od koder je pospremil sanjsko predstavo Eme Klinec pri pohodu do zlate medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Spregovoril je o njeni poti in tudi o tem, kako so mu čestitali trenerski kolegi.

Zoran Zupančič je v sezoni 2018/19 prišel na čelo slovenske ženske skakalne reprezentance, razcvet pa so naša dekleta doživela v tej zimi. Ema Klinec je v četrtek skočila do zlate medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, Nika Križnar je vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Z obema je delal že v klubu Ssk Alpina Žiri in ju dobro pozna. Od blizu je spremljal pot zlate junakinje, v karieri je imela operacije križnih vezi v obeh kolenih in se spogledovala celo s koncem kariere.

"Ema je bila pri 15 letih z naskokom boljša od njenih fantovskih vrstnikov"

Dobro ve, kakšne čase je preživljala: "Če povem ključni trenutek, ko je bila stara 15 let, je bila z naskokom boljša od njenih fantovskih vrstnikov. Tako po fizični kakor tudi tehnični pripravi. Z mojega vidika je takrat kazala največ. Potem so se začele težave. Res je, da se punce kasneje razvijejo drugače. Več vzporednih težav je bilo, od poškodb, zdravstvenih in psihičnih težav. V zadnjih treh, štirih letih delujemo kot ekipa. Ema se počasi sestavlja. Včeraj je osvojila naslov svetovne prvakinje. Kolikor jo poznam, ima še nekaj rezerv in pred seboj še kar nekaj odličnih sezon."

Foto: Sportida

V četrtek je užival na tribuni, potem ko je Ema po prvi seriji zasedala drugo mesto, je v finalu naredila preskok na najvišjo stopničko odra za zmagovalke: "Na tekmi ni bilo težko biti trener. Vedeli smo, da smo dobro pripravljeni. Rezultat je na koncu plod preteklega dela. Zgodilo bi se lahko marsikaj. Velikokrat smo že potegnili kratko. Tudi tokrat so bile razmere take, da smo večkrat imeli smolo. Na koncu smo potegnili maksimum."

Zaradi pritožbe tudi nekaj neodobravanja

Ali je danes čas za drugo zlato medaljo? Foto: Guliverimage Ko so ga nemudoma po tekmi spraševali o občutkih po osvojeni zlati medalji, je težko povedal, kaj vse se v njem dogaja. "Mešanica vsega skupaj je. Koktejl, ki ga ne znam opisati. Štrudl, staraš. Vse skupaj, od solz, napetosti do smeha," je bil slikovit Zupančič.

Po prvi seriji je vložil pritožbo, saj so sodniki spregledali dotik Marite Kramer s snežno podlago pri ekstremni daljavi 109 metrov, s katero je postavila rekord skakalnice in bila za točko vodilna pred Emo.

A je po tekmi dobil sporočilo, da protest čez sodnike ni možen. Prav zaradi tega manevra je imel občutek, da so ga nekateri trenerski kolegi nekoliko drugače gledali po koncu tekme: "Sprva sem zasledil zelo iskrene čestitke od vseh, pri nekaterih sem v očeh videl tudi neodobravanje zaradi protesta. Marita Kramer je odlična tekmovalka. Ocenjujem, da je bila na tekmi nagrajena in oškodovana." Pri zadnjem je mislil na to, da je v drugo skočila z enega zaletnega mesta nižje, čeprav ni bilo nikakršne potrebe, saj so tekmovalke skakale bistveno manj kot v prvi seriji, v kateri je Kramerjeva postavila rekord naprave. Na koncu je na četrtem mestu ostala celo brez odličja.

Danes je nova priložnost za slovensko medaljo in tudi ta se lahko sveti z zlatim sijajem. Slovenska dekleta namreč visoko kotirajo na ekipni tekmi. Za ekipno preizkušnjo je prvi mož stroke naredil eno spremembo. Odločil se je, da bo namesto Jerneje Brecl skakala Špela Rogelj. Ob njej bodo nastopile še Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Križnar. Torej štiriperesna deteljica, ki je letos na Ljubnem že stala na najvišji stopnički odra za zmagovalke.