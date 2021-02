Slovenke preživljale dramo: najprej v zraku njihov nastop, nato še drama točk

Slovenske skakalke so osvojile srebrno medaljo. Na koncu so čakale, kaj bo pokazal semafor. Avstrijke so jih prehitele za vsega 1,4 točke.

Slovenske skakalke so osvojile srebrno medaljo. Na koncu so čakale, kaj bo pokazal semafor. Avstrijke so jih prehitele za vsega 1,4 točke. Foto: Sportida

Kakšen dan za slovenski ženski skakalni tabor. Po velikem zmagoslavju Eme Klinec so naslednji dan nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu najprej začeli s šokom. Glavni trener Zoran Zupančič je bil namreč pozitiven na testu covid-19. Sprva niso vedele, ali bodo dekleta lahko nastopila. Ko se jim je prižgala zelena luč, so imele Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec v mislih zlato medaljo. Ta se jim je na koncu izmuznila za vsega 1,4 točke. Čeprav so bile nekoliko razočarane, ker jim ni uspel veliki met, so s srebrnim odličjem navdušile.

"Zmedeno je bilo. Nismo vedeli, kaj bi kot ekipa naredili. Vemo, da nas Zoran podpira, gleda v hotelu prek hotela. Zanj bomo skakalke. Pokazale bomo najboljše skoke, ker si to tudi zasluži," je po prvem skoku v pogovoru za nacionalno televizijo dejala Nika Križnar in s tem dala vedeti, da so dogodki s trenerjem Zoranom Zupančičem vplivali na njihov dan.

Prvi mož stroke je bil namreč pozitiven na covid-19 in moral v izolacijo. Nemudoma je postalo jasno, da bo moral dirigentsko palico na skakalnici prevzeti njegov pomočnik Anže Lavtižar, družbo na trenerski tribuni pa mu je delal nekdanji skakalec Robert Kranjec, ki skrbi za drese smučarskih skakalcev in skakalk.

Na srečo lahko nastopile, nato so začele pogledovati proti zlati medalji

"Ko smo dobili rezultate testiranja, smo ugotovili, da je Zoran pozitiven. Takoj smo ga poslali na PCR test. Čakali smo, ali bomo lahko sploh nastopili. Dekleta so bila nekoliko nevroza, tudi mi. Na srečo smo lahko," je sporočil Lavtižar.

Trener Zoran Zupančič je moral tekmo spremljati v hotelu, ker je bil pozitiven na testiranju za covid-19. Foto: Vid Ponikvar

Slovenke so odločno krenile v boj za zlato medaljo, na katero so računale. Zupančič se je odločil, da bo namesto Jerneje Brecl v ogenj poslal Špelo Rogelj in tako stavil na ekipo, ki je letos na Ljubnem skočila do zgodovinske zmage v svetovnem pokalu.

Nervoza je bila prisotna, saj je bilo v igri veliko

Rogljeva se izziva ni ustrašila in kljub bremenu odlično opravila svoj del naloge. "Moram reči, da se zelo pozna, če ne skačeš tekem. Če čakaš … Precej nervozna sem bila. Bolj kot ponavadi. A sem bila osredotočena."

Veselje slovenskih skakalk ob osvojeni srebrni medalji. Po tekmi so poudarile, da so imele nekaj grenkega priokusa, saj so se spogledovale z zlatim odličjem. Foto: Sportida

Po njenem nastopu v prvi seriji je imela Slovenija 20 točk prednosti pred Avstrijkami, ki so v zaključku naredile preobrat. Zlasti četrtkova osmoljenka Marita Kramer, ki je bila občutno boljša od Eme Klinec in Avstrija je po prvih skokih vodila za 1,4 točke prednosti.

In prav takšna razlika je bila tudi na koncu tekme, v korist Avstrije. Spet je bila Kramerjeva tista, ki je naredila občutno razliko. Ema ni bila na ravni šampionske četrtkove predstave, saj je imela v svoji skupini četrti in peti rezultat. A je razumeti, da je bila fizično in psihološko po velikem uspehu na posamični tekmi nekoliko utrujena. Kljub vsemu je korektno opravila svoja nastopa, da je Slovenija osvojila srebrno medaljo.

"Ne bom lagala, da sem malce razočarana"

A so imele Slovenke na koncu grenak priokus, saj so se zavedale, da so bile sposobne skočiti do zlatega odličja. "Mislim, da sem danes oddelala, kot smo si zastavili. Enostavno sem vesela. Ne bom pa lagala, da sem malce razočarana, ker ni zlata medalja," je dejala Rogljeva.

Veliko veselje avstrijskih skakalk, pri katerih je blestela Marita Kramer. Foto: Sportida

Pritisk je čutila Urša Bogataj, a kljub vsemu odskakala, kot se je od nje pričakovalo: "Priznati moram, da mi je bilo na skakalnici kar malce slabo. Na trnih je bilo. Vse smo se potrudile."

Ema: To je šport. Enkrat ima en boljši dan, drugič drugi

Bolj se je razgovorila Križnarjeva: "Ne bom se zlagala … Res je malce grenkega priokusa. Malo nam je zmanjkalo. Vemo, da smo sposobne skočiti na najvišjo stopničko. Smo srebrne in smo lahko s tem zadovoljne. Glede mojih skokov sem zadovoljna z drugim, a ne z doskokom. Če bi mi uspel, bi imele zlato medaljo. Napeto je bilo čakati z Emo. Malo nam je zmanjkalo. Vse smo se borile in smo lahko zadovoljne."

Ema Klinec je po četrtkovem zlatu dodala še srebrno medaljo. Foto: Sportida

Vidno utrujena Ema se je razveselila nove medalje in ima zdaj v žepu že dve - zlato in srebrno. Nova priložnost za odličje se ji bo nasmihala tudi v nedeljo, ko bo Slovenija na tekmi mešanih ekip naskakovala prvo tovrstno medaljo, kakor tudi prihodnji teden na večji skakalnici na vnovični posamični preizkušnji. "Naredila sem svoj maksimum. Potrudila sem se. Na koncu je bilo dovolj za srebrno medaljo. Včeraj sem jaz premagala Marito Kramer, danes ona mene. To je šport. Enkrat ima en boljši dan, drugič drugi. Forma je dobra in grem z zelo dobrimi občutki naprej v nove tekme."