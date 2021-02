Vse od Willingena, torej od konca januarja, se je forma Bora Pavlovčiča, ki je sicer član B-reprezentance, spet dvigala. Pozitivno je presenetil že na uvodu sezone, po domačem prvenstvu v poletih v Planici pa se mu je vse skupaj podrlo kot hišica iz kart. Vidno razočaran je zapuščal Letalnico bratov Gorišek, a se potem pobral. Po dobrem mesecu je spet skočil med najboljše.

V februarju se lahko pohvali z drugim, tretjim, petim in trinajstim mestom. Klingenthal je bil zanj najsrečnejši kraj, saj se je premierno uvrstil na oder za zmagovalce, dan pozneje pa bil le streljaj od zgodovinske zmage. Za vsega 0,7 točke je bil boljši v tej zimi izvrstni Norvežan Halvor Egner Granerud.

Presenetil ga je Kamil Stoch

Postal je bistveno bolj sproščen, vse skupaj pa izvira iz odločnosti, poudarja: "Ko sem šel po novoletni turneji domov, sem potreboval le dovolj časa. Ugotovil sem, da na silo ne bom nič dosegel. Določeno je bilo, da se vrnem v Zakopanah. Tam se nisem počutil, kot sem si želel, a se nisem obremenjeval. Vedel sem, da bo prišel moj čas. Ko sem bil doma, sem začutil, da dobro treniram, uživam v skokih. Sploh v preletu mi gre zdaj veliko boljše."

V Klingenthgalu je skočil do krstnih stopničk v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Zaradi dobrih nastopov tudi konkurenca nanj gleda drugače. Najpomembnejše so pozitivne izkušnje, poudarja član ND Rateče Planica: "Dobil sem nekaj čestitk od preostalih skakalcev. Presenetil me je Kamil Stoch, ki me je že v Willingenu objel za četrto mesto in rekel, da sem se dobro boril. V Klingenthalu je bil Granerud zelo vesel. Počutil sem se sprejetega."

Verjame, da bo iz Oberstdorfa odšel zadovoljen

Vsi ti dobri skoki in uvrstitve so pripomogli k temu, da je njegova samozavest na bistveno višji ravni. Zaveda se, da brez takšnega razmišljanja dobrih skokov ne bo, posledično tudi ne rezultatov: "Moraš biti samozavesten, odločen, prepričan vase, sicer nekaj ni prav. Ne smeš pa zrasti v višave. Še vedno se je treba boriti na vsakem treningu, tekmi. Svojo odločnost dobro izkoristim na skakalnici. Zaupam vase in v svoje skoke. Daljave so potrditev."

V Nemčiji je bil vsega 0,7 točke oddaljen od zmage. Tudi zdaj, ko tekmuje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, bi rad Nemčijo zapustil zadovoljen. Foto: Sportida

Zadnjo postojanko svetovnega pokala v Rasnovu je tako kot naš najboljši v tej zimi Anže Lanišek izpustil. Sprva je imel nekaj pomislekov glede ritma, vendar je poudaril, da je lahko opravil nekaj umirjenih treningov in ostal v zelo dobri formi. To se je pokazalo tudi na prvem uradnem treningu, na katerem je imel peti in osmi dosežek med vsemi. Prav zaradi tega mu je glavni trener Robert Hrgota v četrtek tako kot Lanišku namenil prosto. Na delu bo spet danes, ko bodo kvalifikacije za sobotno posamično preizkušnjo.

In kakšni so njegovi cilji? "Cilj je, da popravim vtis, ki sem ga pustil na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Mislim, da bom odšel s prvenstva zadovoljen. Glede skakalnic mi bo bolj ustrezala manjša, ker imam dober odskok. Na majhni raje skačem."