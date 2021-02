Trpel v hotelski sobi in se veselil uspeha svojih izbrank

Zoran Zupančič je bil vesel, kako so dekleta reagirale na negativno novico in so na skakalnici skočile do ekipnega srebra.

Zoran Zupančič je bil vesel, kako so dekleta reagirale na negativno novico in so na skakalnici skočile do ekipnega srebra. Foto: Vid Ponikvar

"Dobro, da imam zelo veliko sobo. Načeloma je bilo bolj napeto kot na trenerski tribuni. Držalo me je, če bi lahko kaj pomagal. Bili so pritiski. Skakalke so ga imele. Čestitke vsem. Srebro je skoraj kot zlato," je glavni trener Zoran Zupančič iz svoje sobe, kjer je bil zaradi pozitivnega testa na covid-19 izoliran, povedal, kako težak dan je bil pri pohodu slovenskih skakalk do srebrne medalje na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oberstdorfu.

Po velikem uspehu Eme Klinec na posamični tekmi na srednji skakalnici nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu so v slovenskem taboru nemudoma obrnili list in misli usmerili proti ekipni tekmi, na kateri so si želeli osvojiti novo zlato medaljo.

Dan pa se je začel stresno, saj je bil glavni trener Zoran Zupančič pozitiven na testu za covid-19. Nemudoma se je moral odstraniti iz ekipe. Dekleta sprva niso vedela, ali bodo lahko sploh nastopila. Na koncu so se pod vodstvom Anžeta Lavtižarja, Zoranovega pomočnika, in Roberta Kranjca vendarle odpravila na skakalnico, vse oči pa so bile uprte v Niko Križnar, Špelo Rogelj, Uršo Bogataj in Emo Klinec.

"Globok poklon dekletom, ker so garale, verjele, da lahko pobirajo, kar nam pripada"

"Načeloma je bila novica zame šokantna, kot zadnjič za Emo v Ramsauu (pred začetkom sezone je bila pozitivna na testu, op. a.). Tako je. Danes dobim rezultat PCR-testiranja. Upam, da se bom lahko priključil ekipi. Da naredimo svetovno prvenstvo še boljše. Če bo šlo kaj narobe, so dekleta tako dobre, da lahko tudi brez mene natančno vedo, kaj morajo narediti," je Zupančič izrazil upanje, da bo vendarle lahko spet del ekipe.

Slovenske skakalke so si okoli vratu nadele srebrno odličje. Foto: Sportida

Tekmo je moral nato spremljati v hotelski sobi. Slovenija je bila streljaj od zlate medalje. Na koncu je le 1,4 točke zmanjkalo, da bi še drugi dan zapored govorili o zlati medalji: "Dobro, da imam zelo veliko sobo. Načeloma je bilo bolj napeto kot na trenerski tribuni. Držalo me je, če bi lahko kaj pomagal. Malce sva bila v stiku z Anžetom. Preveč ga nisem smel motiti. Dobra tekma. Imamo srebro. Za las se ni izšlo. Bili smo v stalnem boju. En globok poklon najprej dekletom, ki so upoštevale, garale, verjele, da lahko pobirajo, kar nam pripada. Zahvala Anžetu, da me je nadomestil. Tudi Robertu Kranjcu, ki je bil pomočnik. Tihe želje pred začetkom sezone se uresničujejo."

Podrobno se je dotaknil vseh: Za Emo je bilo morda še najbolj stresno

Ko smo ga vprašali, ali je v njem vrel vulkan, ker ni mogel biti zraven, je zajel sapo in v enem dahu povedal: "Normalno, da sem bil jezen. Da sodeluješ na ekipni tekmi in je ta pri vrhu, je največ, kar lahko kot trener dosežeš. Seveda je bila prisotna jeza. Bili so pritiski. Skakalke so ga imele. Šum je bil. Mogoče največ za Emo, ker je to tudi sama doživela pred prvo tekmo sezone v Ramsauu. V tekmo niso šle popolnoma sproščene. Delujemo vedno kot ekipa. Odločitev, kdo bo nastopil, je bila pravilna. Čestitke Niki Križnar za skoka. Pokazala je, da se zna sprostiti na tako velikih tekmovanjih. Naredila je preskok, ki je korak k zrelosti in jo ponovno postavlja v boj za medaljo. Za Špelo lahko ocenim, da je naredila blizu dveh najboljših skokov v tej sezoni. Spoštovanje, da je zdržala pritisk. Očitno je bila odločena, da to pokaže. Zato ima zasluženo kolajno okoli vratu. Za Uršo vemo, da ima nekaj strahu, ampak je šla malenkostno prek tega. Naj še povsem. Če bo šla, bo tudi ona blizu boja za medalje. Ema je mogoče čutila težo zlate medalje. Kot mi je prišlo na uho, je imela nekaj zdravstvenih težav. Tekma je bila za tekmovalke stresna. Morda za Emo še najbolj. Imela je najtežje delo. Še enkrat vsem čestitke. Srebro je skoraj kot zlato."

Na koncu so trepetale za zlato medaljo, ki je bila oddaljena le za 1,4 točke. Foto: Sportida

Danes bomo imeli Slovenci novo orožje v boju za medaljo. Anže Lanišek namreč skače odlično, bil v kvalifikacijah drugi, zato bi lahko tudi on skočil na zmagovalni oder. Nova priložnost za odličje se ponuja nato tudi v nedeljo, ko bo tekma mešanih ekip. Zupančič je že povedal, da bosta ženski del ekipe tvorili Ema in Nika, nekako pa je slutiti, da bosta fantovskega Lanišek in Pavlovčič.