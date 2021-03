Šok za prvega favorita: Halvor Egner Granerud pozitiven na koronavirus

Pozitiven test naj bi pomenil konec nastopov Graneruda v Oberstdorfu, kjer smučarske skakalce čakajo preizkušnje še na veliki skakalnici.

"Trenutno je najpomembnejše, da si znova opomorem." Foto: Sportida

"Bil sem pozitiven na novi koronavirus. V življenju je veliko vzponov in padcev. Zame je bila ta sezona uresničitev sanj in dosegel sem svoje cilje. Ne počutim se najbolje, ampak mi gre dobro. To samo pove, kako pomembno je biti previden. Zdi se mi, da sem naredil vse, da se ne bi okužil, ampak to je vseeno mogoče," je uvodoma zapisal 24-letni Granerud, za katerega je prvenstvo že končano.

"Škoda, ampak takšno je včasih življenje. Trenutno je najpomembnejše, da si znova opomorem," je dodal norveški skakalec.

Granerud je zaradi okužbe trenutno v samo osamitvi. Vodja norveške skakalne ekipe Clas Brede Brathen pa je novinarjem v Oberstdorfu, poroča nemška tiskovna agencija dpa, povedal, da noben drug član skakalne ekipe ni bil pozitiven. Prav tako nikomur od norveških tekmovalcev ne bo treba v karanteno, razen Granerudu, saj nobeden ni bil v tesnem stiku z Granerudom, je dodal.

Letos zbral 11 zmag in bil glavni favorit za medaljo

Zaradi pandemije so organizatorji uvedli strog režim testiranja z več hitrimi testi. Štiriindvajsetletni Granerud je bil po navdušujoči sezoni svetovnega pokala glavni favorit za medaljo, saj je vpisal kar 11 zmag.

Prvi favorit tega SP in najboljši v svetovnem pokalu Granerud na srednji skakalnici ni osvojil kolajne. Norvežan, ki je bil najboljši tako na treningih na tej napravi kot v kvalifikacijah, je bil po prvi seriji šele na 16. mestu, v finalu pa napredoval tik pod zmagovalni oder, na četrto mest.

Umaknili so se že Italijani

S svetovnega prvenstva pa so se že predčasno poslovili člani italijanske reprezentance. Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, so se za to potezo odločili, potem ko je bilo več članov strokovnega štaba in serviserjev pozitivnih na novi koronavirus.