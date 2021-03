Vrhunski obeti: vse štiri Slovenke v deseterici, Ema Klinec le za Avstrijko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema Klinec in Nika Križnar sta tudi na veliki skakalnici glavni slovenski orožji.

Foto: Sportida

Po dnevu premora se v Oberstdorfu nadaljuje svetovno nordijsko prvenstvo. Smučarske skakalke so danes opravile kvalifikacije na veliki skakalnici, vrhunsko pa so znova nastopile Slovenke. Svetovna prvakinja Ema Klinec je zaostala le za Avstrijko Marito Kramer, vse štiri slovenske skakalke pa so končale v deseterici najboljših.