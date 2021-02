Na ekipni tekmi presenečenje, a ne v slovenski režiji

Cilj in želja sta bila medalja, vendar se je slovenski zasedbi na mešani ekipni tekmi zalomilo. Skoki niso bili na ravni, da bi se skakalna pravljica nadaljevala. Nika Križnar, Bor Pavlovčič, Ema Klinec in Anže Lanišek so zasedli četrto mesto in bili od medalje oddaljeni velikih 31,7 točke. Zlate medalje so se presenetljivo veselili gostitelji Nemci. Srebrni so postali Norvežani, bronasti Avstrijci.

Slovenija je vstopila v tekmo mešanih ekip z najmočnejšimi orožji na prvenstvu v Obertsdorfu. Medalja je bila tista, ki je bila osrednji cilj v njihovih glavah. V poskusni seriji je imela slovenska četverica drugi rezultat, kar je bil dober obet. Nato pa se je začela tekma, ki je nekoliko spremenila potek dogodkov.

Za našo reprezentanco je prva nastopila Nika Križnar, ki je po svoji skupini s 102,5 metra zasedla četrto mesto. V vodstvu je bila Avstrija pred Norveško in Nemčijo, Slovenija je za vodilno reprezentanco zaostajala 9,5 točke. Medalja je bila medtem oddaljena za 4,1 točke.

Naslednji se je po skakalnici spustil Bor Pavlovčič, ki se je po doskoku pri 97 metrih prijel za glavo. Slovenija je bila tudi po drugi skupini četrta in za bronom zaostajala kar 12,8 točke. Presenetljivo je bila vodilna Nemčija, ki je imela pred Avstrijo in Norveško 6,2 oziroma 6,3 točke prednosti.

Nemki presenetili

Svetovna prvakinja Ema Klinec je bila pri odskoku prezgodnja, nato pa se je lovila še pri doskoku. Prejela nizke ocene pri sodnikih, Slovenija pa izgubila stik z medaljo. Za vodilno Norveško je zaostajala kar 39,8, za virtualno bronasto Nemčijo pa natanko 35 točk. Kot zadnji iz slovenske zasedbe je skočil Anže Lanišek, ki je včeraj osvojil bron na posamični tekmi. V primerjavi s tretjimi Avstrijci je s skokom dolgim 98,5 metra znižal zaostanek na 20,6 točke. Vodilni so bili Nemci, ki so imeli pred Norveško 4,9 točke prednosti, zaostanek Slovenije za zlato medaljo pa znašal 36,2 točke.

Nemki sta presenetili in domača reprezentanca se je razveselila zlate medalje. Foto: Reuters

Nika je v drugo skočila 100 metrov, a je bila Avstrijska Marita Kramer nekoliko boljša in prednost pred Slovenijo je poskočila na 24 točk. Nemčija se je po zaslugi Katharine Althaus - deseta na posamični tekmi - utrdila na prvem mestu. Norveška je za zlatom zaostajala 8,5 točke.

Pavlovčič je v drugi seriji naredil doskok pri 94,5 m in je v primerjavi z Michaelom Hayböckom pridobil tri točke. Slovenija je dva skoka pred koncem za bronom zaostajala 21,5 točke. Nemci so po zaslugi Marcusa Eisenbiclherja pobegnili Norvežanom na 12,3 točke prednosti, Slovenija pa za prvim mestom zaostajala velikih 42,8 točke.

Lanišek z odličnima skokoma najboljši med moškimi, Slovenija pa preveč oddaljena od brona

Nemčijo je proti zlatu odpeljala presenetljivo dobro razpoložena Anna Ruppreth, na posamični tekmi šele štirinajsta. Skočila je 98,5 metra in odprla vrata gostiteljem prvenstva do raja. Vse je moral na koncu potrditi v soboto srebrni Karl Geiger, ki je imel pred Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom 7,6 točke naskoka.

Nika Križnar se je razveselila skoka Anžeta Laniška, ki je bil najbolj razpoložen v slovenski reprezentanci. Foto: Guliverimage

Ema tudi tokrat ni pokazala skoka, ki jih je demonstrirala na posamični preizkušnji. S 93 metri je še izgubila v primerjavi s tekmicami. Pred nastopom Laniška je postalo jasno, da medalje tokrat ne bo. Zaostanek za tretjimi Avstrijci je bil prevelik, kar 38,6 točke. Anže je bil tudi v drugo suveren in s 104,5 metra dobil nasmešek na obrazu - bil je zmagovalec zadnje skupine in tudi najboljši moški posameznik na tekmi, kar je dober obet za večjo napravo.

Žal pa to ni bilo dovolj, da bi se Slovenija veselila četrtega skakalnega odličja na tem prvenstvu. Bronasti Avstrijci so bili na koncu boljši za 31,7 točke. Veliki zmagovalci so postali Nemci, srebrni so bili Norvežani.

Po štirih preizkušnjah Slovenija ostaja pri zlati medalji Eme Klinec, ki je skupaj z Niko Križnar, Špelo Rogelj in Uršo Bogataj skočila še do srebra na ekipni tekmi, v soboto pa je bil Lanišek bronast.

Tekme mešanih ekip so v programu svetovnih prvenstev od Val di Fiemmeja 2013, tam je slovenska postava Urša Bogataj, Jaka Hvala, Špela Rogelj in Peter Prevc zasedla osmo mesto, v Falunu 2015 so bili Maja Vtič, Nejc Dežman, Rogljeva in Prevc peti, v Lahtiju 2017 Nika Križnar, Anže Lanišek, Ema Klinec in najstarejši od bratov Prevc četrti, z leseno medaljo pa so Bogatajeva, Žiga Jelar, Križnarjeva in Prevc končali tudi tekmo mešanih ekip pa prvenstvu v Seefeldu leta 2019. Bo medalja na tej tekmi padla čez dve leti na domačem prvenstvu v Planici?

Oberstdorf, SP, mešane ekipe, 2. serija:

Letos tako prvič v slovenski mešani ekipi na svetovnih prvenstvih ne bo Petra Prevca. Sicer je bila letos ena tekma mešanih ekip že v svetovnem pokalu, v Rasnovu v Romuniji so Nika Križnar, Cene Prevc, Ema Klinec in Žiga Jelar zasedli drugo mesto.

